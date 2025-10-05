«استنشاق» چیست؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در لغت عرب به وارد کردن هوا، آب و یا هر نوع مایع و گاز دیگر به بینی و ریه، «استنشاق» گفته می‌شود.

«استنشاق» شامل نفس کشیدن و دم و بازدم نیز هست که می‌تواند با بوییدن هم مترادف باشد. [۱]

این واژه؛ اما در اصطلاح فقهی و در مستحبات وضو، تنها به معنای «آب را داخل بینی کشیدن» است؛ یعنی مشتی آب را جلوی بینی گرفته و برای پاکیزه کردن بینی، آن‌را رو به بالا بکشیم.

استنشاقی که از مستحبات وضو، [۲] و غسل [۳] است را باید در هر مرحله، سه بار تکرار کرد. [۴]

