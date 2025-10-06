فاصله بین رسالت حضرت یوسف(ع) تا حضرت موسی(ع)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: با جست‌وجویی که در منابع تاریخی داشتیم، در مورد فاصله زمانی بین حضرت یوسف(ع) و حضرت موسی(ع)، گزارش دقیقی که تا حد زیادی بتوان به آن اعتماد نمود را نیافتیم.

با این وجود؛ اما برخی از مفسران گزارش کرده‌اند که حضرت موسی(ع) چهارصد سال پس از ورود حضرت یوسف(ع) به مصر، به پیامبری مبعوث شد. [۱] گروه دیگری از مفسران نیز این فاصله را بیش از چهارصد سال دانسته­اند. [۲]

ممکن است در فاصله زمانی میان آن دو پیامبر بزرگ، صدها و شاید هزاران پیامبر دیگر وجود داشتند و در رواج زندگی خدامحور می‌کوشیدند؛ اما نامی از آنها باقی نمانده باشد، ولی بر اساس بعضی از گزارش‌ها [۳]، حضرت هود(ع)، [۴] حضرت صالح(ع)، [۵] و حضرت شعیب(ع)، [۶] همچنین بر اساس گزارش دیگر، پیامبران کمتر شناخته‌ شده‌ای؛ مانند ببرز بن لاوی، احرب بن ببرز، میتاح بن احرب، عاق بن میتاح، خیام بن عاق، مادوم بن خیام، [۷] از پیامبرانی بودند که در این دوره زمانی می‌زیستند.

پی نوشت ها:

[۱] . قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج ‌۱۰، ص ۲۶۵، تهران، ناصر خسرو، چاپ اول، ۱۳۶۴ ش؛ ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، تحقیق، یاحقی، محمد جعفر، ناصح، محمد مهدی، ج ‌۸، ص ۳۲۳، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۰۸ ق؛ رشیدالدین میبدی، احمد بن ابی سعد، کشف الأسرار و عدة الأبرار، تحقیق، حکمت، علی اصغر، ج‌ ۳، ص ۶۹۰، تهران، امیر کبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۱؛ مترجمان، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق، ستوده، رضا، ج ‌۹، ص ۱۹۸، تهران، فراهانی، چاپ اول، ۱۳۶۰ ش.

[۲] . فخرالدین رازی، ابو عبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج ‌۳، ص ۵۰۵، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ ق؛ اندلسی، ابو حیان محمد بن یوسف، البحر المحیط فی التفسیر، تحقیق، محمد جمیل، صدقی، ج ۱، ص ۳۱۲، بیروت، دار الفکر، بیروت، ۱۴۲۰ ق.

[۳] . الجامع لأحکام القرآن، ج ‌۶، ص ۱۶.

[۴] . ر. ک: «زندگی‌نامه حضرت هود(ع) ».

[۵] . ر. ک: «زندگی‌نامه حضرت صالح نبی(ع) ».

[۶] . ر. ک: «زندگی‌نامه حضرت شعیب(ع) ».

[۷] . مسعودی، علی بن حسین، اثبات الوصیة للإمام علی بن أبی طالب(ع) ، ص ۴۹- ۵۱، قم، انصاریان، چاپ سوم، ۱۳۸۴ ش.