به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جلسه مشترک میان امامان جمعه و ائمه جماعت نخبه با تولیت آستان حضرت عبدالعظیم ع تشکیل کارگروه فرهنگی برای گسترش تعاملات میان آستان مقدس و ائمه جماعات بررسی شد.

حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسگر، نماینده محترم ولی فقیه و تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم در این جلسه، ضمن تاکید بر اینکه ظرفیت مساجد، ظرفیت بزرگی به ویژه در حوزه فرهنگی است گفت: جایگاه رفیع روحانیت و انجام تبلیغ دینی، از ضروریات امروز جامعه است.

وی افزود: ائمه جماعات باید نسبت جامعه حالت پدری داشته باشند و در فعالیتهای سیاسی، موضوع ائمه جماعات، همان موضوع مقام معظم رهبری است و باید این دیدگاه در جامعه ترویج پیدا کند.

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم (ع) گفت: از هرگونه همفکری برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی مشترک میان این آستان و مساجد استقبال می شود و تشکیل کارگروه مشترک فرهنگی برای شناسایی این ظرفیت های مشترک، پیشنهاد مطلوبی است.



حجت الاسلام موسوی مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد ری در این جلسه با فعالیت های مساحد در طول دفاع مقدس هشت ساله و دفاع دوازده روزه گفت: خداوند مسجد را «وضع للناس» معرفی کرده است و همه تلاش‌ها در موضوع خدمت رسانی گسترده به مردم از طریق مساجد است.

وی افزود: تشکیل کمیته مشترک ائمه جماعات و آستان حضرت عبدالعظیم ع برای توسعه همکاری های گسترده فرهنگی در سطح جنوب تهران و ری نیز از موضوعاتی است که میتواند مورد توجه قرار گیرد.

