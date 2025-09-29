به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در کنفرانس باشکوه «شهدای امت» که به همت مجلس علمای امامیه پاکستان در سرگودها برگزار شد، یاد و خدمات شهید سید حسن نصرالله، در نخستین سالگرد شهادتش گرامی داشته شد.

سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، طی سخنانی در این مراسم اظهار داشت: زندگی و تلاش‌های شهید سید حسن نصرالله چراغ راه امت اسلامی است.

وی افزود: مرجعیت همواره ملت تشیع را سربلند کرده و این نظام ستون استحکام ما است.

راجه ناصر همچنین تأکید کرد که جبهه مقاومت یک پدیده طبیعی و ضروری است که می‌تواند ملت را از توطئه‌های استکباری محافظت کند. مقاومت نه تنها شرایط منطقه را تغییر داده، بلکه خود را برای چالش‌های آینده نیز آماده کرده است.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، شهید سید حسن نصرالله را نماد عزم و اخلاص، تواضع، شجاعت، زهد و تقوا و اخلاق عالی معرفی کرده و گفت: وی حزب‌الله را برای مواجهه با شرایط آینده آماده کرده بود، بنابراین امروز هیچ جایی برای ناامیدی نیست و این زمان، زمان امید و استقامت است.



.............

پایان پیام/ ۲۱۸