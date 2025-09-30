به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تعدادی از مخالفان سیاسی حکومت طالبان تحت عنوان «به سوی وحدت و اعتماد» برای دو روز در اسلامآباد، پایتخت پاکستان برگزار شده است و در این نشست برخی از دختران شیعه از جمله زهرا جویا، خبرنگار شناختهشده افغانستان نیز شرکت کرده است.
این نشست که روز دوشنبه(7 مهر) به ابتکار نهاد زنان برای افغانستان و انستیتوی ثبات راهبری آسیای جنوبی سازماندهی شده، قرار بود که ماه گذشته برگزار شود، اما بنابر دلایلی چندبار به تعویق افتاد.
فوزیه کوفی، از مخالفان سیاسی طالبان و عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان در سخنرانی خود گفت که این گفتوگوی دو روزه مردان و زنان، تنوعی از افغانستان را گردهم میآورد تا در مورد آینده کشورشان بیاندیشند.
این مخالف طالبان با بیان اینکه وضعیت افغانستان خصوصا برای زنان غیرقابل تحمل است، تاکید ورزید که رهبری معنادار، روایتهای فراگیر و برخواسته از درون جامعه و نظامیکه انسانها را در محور تصمیمگیری قرار دهد و در آن حقوق همه رعایت شود، یک ضرورت است.
بر اساس اظهارات کوفی، پاکستان یک شریک محوری در این مورد است که تعامل سازنده با اسلامآباد برای رسیدگی به نگرانیهای مشترک و ایجاد اعتماد متقابل حیاتی پنداشته میشود.
او افزود: تنها یک حکومت فراگیر که بر اراده مردم استوار و بر مبنای نظم قانون اساسی بنا شده باشد، میتواند صلح را تضمین و امنیت و ثبات پایدار منطقهای را تامین نماید.
این نخستین نشست مخالفان سیاسی طالبان در پاکستان است که برگزار میشود و برگزارکنندگان آن اعلام کردهاند که این نشست در دو بخش سازماندهی شده که بخش اول آن قرار است نمایندگان جریانها و فعالان افغانستان در مورد آینده افغانستان بحث کنند.
بر اساس معلومات به دست آمده، بخش دوم این گفتوگوها بر تقویت همکاریهای دو جانبه، اعتمادسازی و یافتن راه حلهای مردممحور در مورد حل چالشهای منطقهای انجام خواهد شد.
