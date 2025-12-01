به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید محسن حسینی، آگاه مسائل سیاسی، در گفتوگویی با تلویزیون تمدن صریحا هشدار داد که ادامه مسیر جنگ و تنش از سوی پاکستان میتواند پیامدهای سنگینی برای این کشور داشته باشد.
او تأکید کرد که شرایط امروز افغانستان متفاوت از گذشته است و حکومت سرپرست افغانستان بر پایه آرمان و وحدت مردمی استوار شده است.
حسینی با اشاره به تجربه دولتهای پیشین گفت: اینبار مقابل پاکستان نه دولتی سازشگر چون حامد کرزی است و نه اشرف غنیِ بیپشتوانه.
وی افزود در صورتی که پای خاک و ناموس به میان آید، ملت افغانستان یکپارچه پشت امارت خواهد ایستاد و دشمن را با اراده جمعی درهم خواهد شکست.
حسینی در پایان تأکید کرد که افغانستان دیگر بازیچه نیست و امروز صدای اقتدار و وحدت در منطقه است.
