۱. جایگاه دین در هویت جوانان



قرآن کریم انسان را موجودی فطرت‌مدار معرفی می‌کند که گرایش به خدا در سرشت او نهاده شده است: «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا» [روم: ۳۰]. بر اساس روایات، جوانی بهترین فرصت برای شکوفایی ایمان و بندگی است؛ چنان‌که امام علی(ع) فرمود: «دل جوان همچون زمین خالی است که هرچه در آن افکنده شود، می‌پذیرد» [نهج‌البلاغه، حکمت ۳]. با این حال، تغییرات اجتماعی و فرهنگی، چالش‌هایی را برای پایبندی جوانان به ارزش‌های دینی ایجاد کرده است.



۲. عوامل فرهنگی



یکی از دلایل مهم دین‌گریزی، نفوذ فرهنگ مدرن و سکولار است که ارزش‌های فردگرایی و لذت‌محوری را ترویج می‌کند [۱]. رسانه‌ها و فضای مجازی نیز با انتشار سبک‌های زندگی غربی، موجب فاصله‌گیری برخی جوانان از ارزش‌های دینی می‌شوند [۲]. در این میان، غفلت از ارائه الگوی جذاب اسلامی برای جوانان، زمینه‌ساز ضعف دینداری است.





۳. عوامل اجتماعی



خانواده و نهادهای آموزشی نقش مهمی در تقویت یا تضعیف دینداری جوانان دارند. ضعف در تربیت دینی خانواده‌ها و عدم جذابیت آموزش‌های دینی در مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند به دین‌گریزی منجر شود [۳]. همچنین، گروه همسالان و فشارهای اجتماعی نقش مهمی در گرایش یا گریز از دین ایفا می‌کنند. قرآن کریم هشدار می‌دهد: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ» [توبه: ۱۱۹]؛ یعنی همنشینی با دوستان مؤمن، ضامن تقویت ایمان است.





۴. عوامل روان‌شناختی



جوانان در دوران بلوغ با بحران هویت مواجه می‌شوند. نبود پاسخ‌های منطقی به پرسش‌های دینی و مواجهه با شبهات، زمینه‌ساز سردرگمی و دین‌گریزی است [۴]. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «یک ساعت اندیشه برتر از هفتاد سال عبادت است» [بحارالانوار، ج۷۱]؛ این روایت تأکید می‌کند که دین باید عقلانی و اقناعی عرضه شود، نه صرفاً تقلیدی.





۵. راهکارهای قرآنی و روایی

ارائه الگوهای دینی جوان‌پسند

تقویت نقش خانواده در انتقال ایمان

استفاده هوشمندانه از رسانه برای پاسخ به شبهات

آموزش عقلانی و محبت‌آمیز دین به جای اجبار

قرآن می‌فرماید: «ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» [نحل: ۱۲۵]؛ یعنی دعوت به دین باید بر اساس حکمت و گفت‌وگوی سازنده باشد.





جمع‌بندی

بررسی‌ها نشان داد که دین‌گریزی جوانان ناشی از مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی (نفوذ رسانه و فرهنگ غرب)، اجتماعی (ضعف خانواده و آموزش دینی) و روان‌شناختی (بحران هویت و شبهات) است. قرآن و روایات اهل‌بیت(ع) بر اهمیت هدایت جوانان و پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و عاطفی آنان تأکید دارند.



راهکارهای مؤثر در کاهش دین‌گریزی عبارت‌اند از: بازگشت به آموزه‌های اصیل قرآن و عترت، ارتقای تربیت دینی خانواده‌ها، استفاده صحیح از رسانه‌ها برای تبلیغ دین، و طراحی برنامه‌های آموزشی جذاب و عقلانی. این اقدامات می‌تواند هویت دینی جوانان را تقویت کرده و آنان را در برابر چالش‌های فرهنگی و اجتماعی مصون بدارد.





