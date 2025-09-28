خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: جوانان در دوران گذار، علاوه بر چالش‌های هویتی و روان‌شناختی، تحت فشارهای اجتماعی و اقتصادی نیز قرار دارند. این فشارها می‌توانند زمینه‌ساز دین‌گریزی شده و هویت دینی آنان را تضعیف کنند. بر اساس پژوهش‌های علمی ایران، تعامل این عوامل با عوامل روان‌شناختی و فرهنگی، پیچیدگی دین‌گریزی را افزایش می‌دهد (۱).





۱. فشارهای اقتصادی و دین‌گریزی



مشکلات اقتصادی مانند فقر، بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی، موجب افزایش اضطراب و استرس در جوانان می‌شود و اعتماد آنان به نهادهای دینی و اجتماعی را کاهش می‌دهد (۲). قرآن کریم می‌فرماید: «وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» (سوره ذاریات: ۱۹) (۳)، که بر عدالت اقتصادی و توجه به محرومان تأکید دارد.

مطالعات علمی نشان می‌دهد که احساس نابرابری اقتصادی، فقدان فرصت‌های شغلی و محدودیت‌های مالی، به طور مستقیم باعث کاهش مشارکت دینی جوانان می‌شود (۴). این وضعیت نه تنها موجب دین‌گریزی می‌شود بلکه اثرات روانی منفی مانند اضطراب، افسردگی و کاهش امید به آینده را نیز در پی دارد.





۲. نابرابری اجتماعی و تبعیض

وجود نابرابری‌های اجتماعی، تبعیض آموزشی و کمبود فرصت‌های برابر، باعث بی‌اعتمادی جوانان نسبت به جامعه و آموزه‌های دینی می‌شود (۵). این شرایط موجب می‌شود که جوانان برای تأمین هویت خود به منابع غیر دینی یا ایدئولوژی‌های جایگزین روی آورند.



تحقیقات نورمگز نشان می‌دهد که احساس تبعیض و محرومیت اجتماعی، یک عامل مهم در گرایش به دین‌گریزی محسوب می‌شود. برای مثال، جوانانی که از مزایای آموزشی و شغلی محروم می‌شوند، تمایل کمتری به حضور در فعالیت‌های دینی دارند و احتمال دارد از آموزه‌های دینی فاصله بگیرند (۶).





۳. فشارهای گروه همسالان و جامعه

تأثیر همسالان و فشارهای اجتماعی بر رفتار دینی جوانان قابل توجه است. گروه همسالان می‌تواند هم به عنوان حمایتگر دینی عمل کند و هم موجب دین‌گریزی شود. تجربه‌های پژوهشی نشان می‌دهد که بیش از ۴۵٪ جوانان، تحت تأثیر همسالان یا فضای اجتماعی، نسبت به دین بی‌تفاوت شده‌اند (۷).



روایتی از امام علی(ع) می‌گوید: «دوستی با افراد فاسد، انسان را به سوی فساد می‌کشاند» (۸). این بیان اهمیت محیط اجتماعی و انتخاب همراهان مناسب را در شکل‌دهی هویت دینی نشان می‌دهد.





۴. اثر روان‌شناختی فشارها

فشارهای اقتصادی و اجتماعی باعث بروز مشکلات روانی مانند اضطراب، افسردگی، بی‌قراری و احساس بی‌ارزشی می‌شوند. این عوامل روان‌شناختی زمینه‌ای قوی برای دین‌گریزی ایجاد می‌کنند (۹). مطالعات نشان داده‌اند که فراهم کردن فضای امن برای پرسشگری و ارائه مشاوره‌های روانی می‌تواند اثرات منفی فشارهای اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد و گرایش به دین را تقویت کند (۱۰).





۵. نقش رسانه‌های نوین



رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی تأثیر دوگانه‌ای بر دین‌گریزی دارند. از یک سو، دسترسی آسان به اطلاعات دینی می‌تواند هویت دینی را تقویت کند، و از سوی دیگر، ارائه محتوای مغایر با ارزش‌های دینی و ترویج سبک زندگی غربی، موجب تضعیف باورهای دینی جوانان می‌شود (۱۱).



تحقیقات علمی ایران نشان می‌دهد که جوانانی که ساعت زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند، احتمال دین‌گریزی بیشتری دارند، به ویژه وقتی محتوا با پرسش‌های هویتی و روانی آنها هم‌خوانی نداشته باشد.





۶. راهکارهای کاهش دین‌گریزی



برای کاهش دین‌گریزی ناشی از فشارهای اجتماعی و اقتصادی، راهکارهای چندجانبه پیشنهاد می‌شود: