کلمبیا هیئت دیپلماتیک رژیم صهیونیستی را به دلیل توقیف«ناوگان صمود» اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «گوستاوو پترو»، رئیسجمهور کلمبیا، اعلام کرد دستور اخراج تمامی اعضای باقیمانده از هیئت دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در این کشور را صادر کرده است.
به گزارش الجزیره، این تصمیم رئیس جمهور کلمبیا در پی ارتکاب جنایت بینالمللی توسط نیروهای اسرائیلی در توقیف ناوگان صمود حامل کمکهای بشردوستانه برای نوار غزه، اتخاذ شد.
پترو، که از سال ۲۰۲۲ قدرت را در دست دارد، تأکید کرد: اسرائیل دو شهروند زن کلمبیایی را در میان فعالان ناوگان صمود در حالی که در آبهای بینالمللی در حال دریانوردی بودند، بازداشت کرده است .
پترو در بیانیهای ضمن درخواست برای آزادی فوری و بدون تعلل شهروندان کلمبیایی، بر رد هرگونه عملی که به سلامت جسمی، آزادی یا حقوق بشر شهروندان کلمبیایی در خارج از کشور لطمه بزند،تاکید و در عین حال اعلام کرد: توافقنامه تجارت آزاد با اسرائیل را نیز لغو خواهد کرد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع کلمبیایی اعلام کرد، پیش از این تصمیم، تنها چهار دیپلمات اسرائیلی پس از قطع روابط دیپلماتیک کلمبیا با تلآویو در سال گذشته، در بوگوتا باقی مانده بودند.
کلمبیا در سال ۲۰۲۴ به دلیل جنگ در نوار غزه، روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کرده بود. با این حال، تلآویو همچنان یک نمایندگی کنسولی با ۴۰ کارمند در این کشور امریکای جنوبی حفظ کرده بود که چهار نفر از آنها اسرائیلی و دارای وضعیت دیپلماتیک بودند.
گفتنی است نیروی دریایی اسرائیل شب گذشته چندین کشتی از ناوگان صمود را که به نوار غزه نزدیک میشدند، توقیف کرد.
