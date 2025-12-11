به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه غنا اعلام کرد که ۳ شهروند اسرائیلی از این کشور اخراج شده‌اند، پس از چند روز که تعدادی از شهروندان غنا در فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو بازداشت و سپس اخراج شدند. اکرا این اقدام را رفتار غیرانسانی و غیرموجه توصیف کرد.

وزارت خارجه غنا توضیح داد که ۷ نفر از شهروندان این کشور – از جمله ۴ نماینده مجلس – از روز یکشنبه گذشته بدون دلیل مشخص برای ساعاتی طولانی در پایتخت اسرائیل، بازداشت شده و پس از مداخله دیپلماتیک آزاد شدند.

همچنین ۳ نفر دیگر به زور و در اولین پرواز موجود به اکرا اخراج شدند، اقدامی که دولت غنا آن را تحریک‌آمیز و غیرقابل قبول خواند.

وزارت خارجه غنا افزود که هیأت پارلمانی این کشور برای شرکت در کنفرانسی بین‌المللی درباره امنیت سایبری به تل‌آویو سفر کرده بود و سه نفر اخراج‌شده نیز بلافاصله به غنا بازگشتند.

این وزارتخانه تأکید کرد: دولت غنا مجبور شد به همان شیوه پاسخ دهد. کرامت شهروندان غنایی همچنان محفوظ خواهد ماند، همان‌طور که کرامت شهروندان دیگر کشورها نیز محترم است.

وزارت خارجه غنلا اعلام کرد که سرپرست سفارت اسرائیل در اکرا به دلیل غیاب سفیر احضار شده و اعتراض شدید خود را ابلاغ کرده است. همچنین تأکید شد که ادعای اسرائیل مبنی بر عدم همکاری سفارت غنا در تل‌آویو، بی‌اساس است و مأموریت دیپلماتیک غنا همواره به قوانین بین‌المللی پایبند بوده است.

روابط دوجانبه

غنا و اسرائیل پس از استقلال غنا در سال ۱۹۵۷ روابط دیپلماتیک برقرار کردند، اما پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳، به دلیل همبستگی با موضع عربی، این روابط قطع شد. با این حال، روابط غنا و اسرائیل در سال ۱۹۹۴ از سر گرفته شد و از آن زمان همکاری در زمینه‌های مختلف و رفت‌وآمد منظم میان آکرا و تل‌آویو ادامه داشته است.

با وجود تشدید اخیر، وزارت خارجه غنا تأکید کرد که دو طرف بر سر تلاش برای حل دوستانه بحران توافق کرده‌اند، اما اکرا بر این نکته تأکید کرد که هر توافق آتی باید تضمین‌کننده رفتار با کرامت و احترام با شهروندان غنایی باشد، همان‌طور که کشورهای دیگر نیز انتظار دارند با شهروندان خود در غنا رفتار شود.

