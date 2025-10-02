به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی دعموش رئیس شورای اجرایی حزبالله، در سخنرانی خود در مراسمی که توسط هیئتهای زنانه حزبالله در مجتمع سیدالشهدا(ع) در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد، تأکید کرد: مقاومت با اراده و قدرت به مسیر خود ادامه خواهد داد و به پیروزی الهی ایمان دارد و به درستی انتخابهای خود یقین دارد.
وی با اشاره به نقش حیاتی مقاومت در دفاع از لبنان، تصریح کرد: سلاح مقاومت بخش جداییناپذیر از حفظ موجودیت کشور است و تحت هیچ شرایطی آن را تحویل نخواهد داد.
دعموش همچنین نسبت به تلاشهای مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تبدیل ارتش لبنان به ابزاری در مقابله با مقاومت هشدار داد و خواستار ناکامسازی این طرحها شد.
او با بیان اینکه مقاومت با وجود فداکاریهای فراوان همچنان در حال بازیابی، تقویت و افزایش آمادگی است، تأکید کرد که ترور فرماندهان نهتنها اراده مقاومت را تضعیف نمیکند، بلکه عزم و پایداری هواداران آن را نیز بیشتر خواهد کرد.
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما