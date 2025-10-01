به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام‌جمعه بغداد، شامگاه سه‌شنبه ۸ مهرماه در مراسم اولین سالگرد شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، که در میدان شهدا برگزار شد و با حضور گسترده مردم، زائران بارگاه امام رضا(ع) و فعالان جبهه مقاومت همراه بود، به تبیین جایگاه شهید نصرالله و پیام‌های راهبردی محور مقاومت پرداخت.

امام جمعه بغداد در ادامه مسیر مقاومت را پیوندی میان دین، فرهنگ جهادی و انتظار مهدوی توصیف کرد و اظهار داشت: شهید سید حسن نصرالله نه تنها یک فرمانده ملی بلکه سازمان‌دهنده ساختاری و ناظم پیوند میان نیروهای مقاومت در منطقه بیان کرد.

وی افزود: نقش شهید نصرالله در ایجاد شبکه مقاومت از لبنان ، عراق، سوریه، یمن و سایر مناطق عرب‌زبان، مکمل نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی بود؛ یکی در صحنه عملیات و دیگری در زمینه سازماندهی و پیونددهی نخبگان و نیروهای میدانی بود .

آیت الله موسوی افزود: این پیوند و هماهنگی تحت پرچم ولی فقیه، موجب شکل‌گیری ارتشی فراگیر و افتخارآمیز برای امت مقاومت شده است.

امپریالیسم؛ دشمن مشترک مستضعفان و مانع ظهور عدالت

امام‌جمعه بغداد با تأکید بر خصومت و سیاست‌های امپریالیستی علیه ملت‌ها و مستضعفان اظهار داشت: امپریالیسم، در مقابله با حرکت‌های آزادی‌خواهانه و مهدوی، هیچ‌گاه صداقت نداشته و گفتگو را به‌عنوان ابزار فریب به‌کار می‌برد.

وی هشدار داد: دشمنی با امت مقاومت و شیعیان ادامه دارد و تغییر افراد یا احزاب در رأس قدرت‌های استکباری تغییری اساسی در ماهیت رفتار آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

ضرورت وحدت؛ تنها راه مقابله با سیاست‌های تجاوزکارانه

آیت الله موسوی، وحدت و هماهنگی میان همه کنشگران مقاومت را شرط اصلی پیروزی برشمرد و گفت: نباید مرزبندی‌های فرقه‌ای یا ملی مانع ایجاد هماهنگی ضداستعماری شود.

وی با اشاره به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی علیه شیعیان و نیروهای مقاومت، تأکید کرد: این چالش‌ها ماهیتی وجودی دارند و تنها از طریق انسجام، هماهنگی منطقه‌ای و تقویت پیوند با رهبری ولی فقیه قابل دفع است.

امام جمعه بغداد، مسیر شهید نصرالله را در چارچوب فراهم‌سازی زمینه ظهور امام زمان تفسیر کرد و گف: تلاش‌های محور مقاومت باید با نیت و جهت‌گیری مهدوی پیوند یابد.

وی خطاب به زنان و مردان حاضر در مراسم، خاطرنشان کرد: قیام‌ها و حضور مردمی در عراق، لبنان، فلسطین و یمن، اگر با آگاهی مهدوی و پایبندی به اهداف امام زمان همراه باشد، از سرمایه‌های حیاتی این راه خواهد بود و راه شهدا تا تحقق آرمان مهدوی ترک نخواهد شد.

اطاعت از ولی فقیه؛ شرط پایداری و موفقیت نظام مقاومت

امام‌جمعه بغداد بر لزوم اطاعت از رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید و تصریح کرد: شهید نصرالله نیز همواره فرمانبری از ولایت فقیه را محور اصلی موفقیت می‌دانست.

وی افزود : جایگاه رهبری و پیوند عملی با مرجعیت سیاسی،دینی، نیروی محرکه‌ای است که ارتش مقاومت را شکل داده و ادامه راه و دستیابی به اهداف بلندمدت را تضمین می‌کند.

آیت الله موسوی با یادآوری همراهی و حضور فرماندهان و همرزمان شهدا در آخرین لحظات، تأکید کرد: شهادت فرماندهان نقطه پایان نیست بلکه مایه استقامت و تقویت جبهه مقاومت است.

امام جمعه بغداد گفت: نام «نصرالله» ریشه در نصرت الهی دارد و تجربه نبردها و مبارزات نشان داده است که هرچند هزینه‌ها سنگین است، اما اراده امت برای پیگیری راه شهدا و رسیدن به پیروزی، فرو نخواهد نشست.

وی خاطرنشان کرد: دشمن تفاوتی میان تغییر روسای جمهور یا دولت‌ها قائل نیست و هدف نهایی آن‌ها تحکیم منافع امپریالیستی است؛ بنابراین مقابله با تهدیدات نیازمند آمادگی دائمی، تقویت بنیه دفاعی و همگرایی استراتژیک است.

