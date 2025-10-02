به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد اعلام کرد که از زمان برقراری آتشبس با اسرائیل در نوامبر گذشته، شهادت ۱۰۳ غیرنظامی در لبنان بر اثر حملات اسرائیلی تأیید شده است و خواستار پایان دادن به رنج مداوم مردم لبنان شد.
«فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای گفت: ما همچنان شاهد پیامدهای ویرانگر حملات هوایی و پهپادی اسرائیل در مناطق مسکونی و حتی نزدیک مواضع نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان هستیم.
او افزود: امروز خانوادهها نهتنها قادر به بازسازی خانهها و زندگی خود نیستند، بلکه با خطر واقعی حملات جدید نیز روبهرو هستند.
تورک یکی از حملات اسرائیل را مرگبارترین حمله توصیف کرد؛ جایی که در تاریخ ۲۱ سپتامبر، یک پهپاد اسرائیلی یک خودرو و یک موتورسیکلت را در منطقه مرزی بنت جبیل هدف قرار داد و در نتیجه ۵ نفر، از جمله ۳ کودک شهید شدند. او خواستار انجام تحقیقی مستقل و بیطرف درباره این حادثه و سایر موارد نقض قوانین بینالمللی شد.
به گفته او، بیش از ۸۰ هزار نفر در لبنان همچنان به دلیل ادامه حملات اسرائیل، آوارهاند، همچنین صدها مدرسه، مرکز درمانی، مسجد، کلیسا و سایر اماکن غیرنظامی آسیبدیده در جنوب لبنان همچنان بلااستفاده یا نیمهقابل استفاده باقی ماندهاند.
تورک در پایان تأکید کرد: احترام کامل به قوانین بینالمللی بشردوستانه در همه زمانها و اجرای واقعی آتشبس، تنها مسیر دستیابی به صلح پایدار است و باید شرایط آن بهطور کامل رعایت شود.
