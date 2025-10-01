سیدحسن نصرالله؛ تجلی وحدت و مقاومت در عصر جدید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این گفتار حجت‌الاسلام عباس جعفری فراهانی به بررسی ابعاد شخصیتی و فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهید مجاهد سید حسن نصرالله(ره) می‌پردازد و تأثیرات عمیق این رهبر برجسته را بر جهان اسلام و وضعیت آینده حزب الله تحلیل می‌کند.

دوران جوانی و فعالیت‌های اجتماعی

جعفری فراهانی با اشاره به بستر خانوادگی نصرالله، تأکید می‌کند که او در یک خانواده مذهبی و اصیل در شهر صور در جنوب لبنان (۳۱ اوت ۱۹۶۰م/ مرداد ۱۳۳۹ هجری شمسی) به دنیا آمد و این محیط به شکل‌گیری شخصیت و نگرش‌های دینی و اجتماعی او کمک شایانی کرده است.

او در خانواده‌ای از شیعیان لبنان به دنیا آمد و تحصیلاتش را در صور به پایان رساند. مدتی به جنبش امل پیوست و پس از آن به حوزه علمیه‌ای در بعلبک رفت. او بعدها در مدرسه امل به تحصیل و تدریس پرداخت. نصرالله پس از تهاجم ۱۹۸۲ اسرائیل به لبنان به حزب‌الله پیوست که تازه تشکیل شده بود.

ایشان به دوران جوانی نصرالله اشاره کرده و می‌گوید: شهید سید حسن نصرالله از همان ابتدا به مسائل اجتماعی توجه ویژه‌ای داشت و در امور مربوط به جوانان هم‌سن و سال خود فعال بود. این ارتباطات و فعالیت‌ها زمینه‌ساز ورود او به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی شد.

تحت تأثیر امام موسی صدر

وی همچنین به تأثیر امام موسی صدر بر نصرالله پرداخته و بیان می‌کند: امام موسی صدر با تأکید بر وحدت اسلامی و حقوق مستضعفان، نصرالله را تحت تأثیر قرار داد. او به دنبال ایجاد پیوند میان شیعه و سنی و دیگر اقوام در لبنان بود و نصرالله با این اندیشه‌ها جذب فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی او شد. در پی دوره کوتاه مطالعات دینی در ایران و پس از ترور سید عباس موسوی در سال ۱۹۹۲ به لبنان بازگشت و رهبر حزب ‌الله شد.

تحصیلات و سفر به نجف و قم

جعفری فراهانی به تحصیلات نصرالله در نجف و سپس قم اشاره کرده و می‌گوید: او در سال ۱۹۷۶، در سن ۱۶ سالگی برای تحصیلات حوزوی به شهر نجف در عراق رفت و بعد از ۲ سال اقامت و تحصیل در این شهر، مجدداً به لبنان بازگشت و در مدرسة الامام المنتظر در بعلبک مشغول به فراگیری علوم حوزوی شد.

شهید نصرالله پس از مدتی در لبنان، به نجف مهاجرت کرد تا دروس حوزوی را فرا بگیرد. در آنجا با شخصیت‌های بزرگ حوزوی آشنا شد و این تجارب درک عمیق‌تری از مسائل سیاسی و اجتماعی به او داد. سپس، او در سال ۱۹۸۹/۱۳۶۶ به حوزه علمیه قم رفت و تحت تأثیر انقلاب اسلامی و افکار امام خمینی و دیگر شخصیت‌های انقلابی قرار گرفت. این دوران به او کمک کرد تا به دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود عمق بیشتری ببخشد.

گفته می شود در دیداری که سید حسن نصرالله در سال ۱۳۶۰ با امام خمینی در تهران داشت، معظم له او را به ‌عنوان نماینده خود در امور حسبیه و اخذ امور شرعیه در لبنان منصوب کرد. او در زمان دریافت این حکم تنها ۲۱ سال داشت و نخستین فرد از رهبران حزب‌الله لبنان بود که چنین حکمی را از امام خمینی دریافت می‌کرد.

تأسیس حزب الله و نقش نصرالله

این استاد حوزه و دانشگاه به تأسیس حزب الله و نقش کلیدی نصرالله در آن اشاره و بیان می‌کند: در سال ۱۹۸۲ هم‌زمان با حملات اسرائیل به جنوب لبنان و پس از ربوده شدن امام موسی صدر، به علت اختلافات سیاسی، نظامی میان رهبران جنبش امل، سید حسن همراه برخی دیگر از مقامات جنبش امل به رهبری سید عباس موسوی که تمایلاتی شدیدی به انقلاب ایران ایران و شخصیت امام راحل داشتند، از این گروه خارج شدند که در واقع این خروج مقدمه‌ای برای تأسیس حزب‌الله شد. سید حسن نصرالله و همفکران خود، حزب الله را تأسیس و فعالیت های آن را گسترش دادند. او با شجاعت بی نظیر خود و همفکرانش با شناسایی و جذب جوانان انقلابی، جبهه‌ای قوی علیه اشغالگران شکل داد و حزب الله را به نیروی مؤثری در لبنان تبدیل کرد.

در سال ۱۹۸۷ و هم‌زمان با تشکیل کمیته اجرایی حزب‌الله، سید حسن نصرالله به ریاست کمیته انتخاب شد. در عین حال او در شورای تصمیم‌گیری حزب‌الله نیز عضو و مسئول اجرایی آن نیز بود.

پس از ترور سید عباس موسوی به وسیله بالگردهای اسرائیلی در ۱۶ فوریه ۱۹۹۲، با اجماع شورای تصمیم‌گیری حزب‌الله، سید حسن نصرالله برای دبیرکلی جنبش انقلابی حزب‌الله انتخاب شد. او در زمان رهبری حزب‌الله، ۳۲ سال داشت و به عقیده برخی، انتخاب او ناشی از ارتباطات ویژه‌اش با جمهوری اسلامی ایران بود.

تأثیرات اجتماعی، فرهنگی حزب الله

حجت الاسلام جعفری فراهانی همچنین تأکید می‌کند که حزب الله نه تنها در میدان جنگ، بلکه در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز فعالیت‌های زیادی داشته است. خدمات آموزشی و بهداشتی حزب الله به جلب حمایت اقشار مختلف جامعه کمک کرده و نشان‌دهنده توانایی آنان در ایجاد همبستگی اجتماعی است. این حمایت‌ها موجب شده که حزب الله مورد استقبال طبقات مختلف مردم مسلمان و حتی از پیروان ادیان دیگر قرار بگیرد.

چالش‌ها و موفقیت‌ها

جعفری فراهانی در ادامه به چالش‌هایی که حزب الله در طول سال‌ها با آن مواجه بوده، اشاره می‌کند و می‌گوید: شهید سید حسن نصرالله از همان آغاز هدایت حزب‌الله لبنان موضعی تهاجمی علیه اسرائیل اتخاذ کرد. یک سال پس از دبیرکلی وی در حزب‌الله در سال ۱۹۹۳، تعداد ۲۶ سرباز اسرائیلی در نزاع طرفین توسط حزب‌الله کشته شدند.

جنگ حزب‌الله علیه اسرائیل برای عقب راندن اسرائیل از جنوب لبنان ادامه پیدا کرد. تعداد کشته‌های سربازان اسرائیلی در سال ۱۹۹۷ به ۴۰ تن رسید. با سخت شدن شرایط اسرائیل مجبور به ترک خاک لبنان در سال ۲۰۰۰ میلادی شد.

جنگ ۳۳ روزه و قدرت و مقاومت حزب الله

وی با اشاره به تهدیدات و چالش‌های بسیاری که حزب الله لبنان از سوی دشمنان روبرو بوده گفت: اما به لطف الهی و مدد سازماندهی قوی و ایمان و همبستگی میان اعضا، توانسته است این چالش‌ها را مدیریت کند.

جنگ ۳۳ روزه جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان در سال ۲۰۰۶م (۱۳۸۵ش) بود. این جنگ به «جنگ تموز» نیز معروف است. اسرائیل در سال ۲۰۰۴م برخلاف توافق با حزب‌الله، سه اسیر لبنانی را آزاد نکرد. حزب‌الله برای آزادی آن‌ها، در جولای ۲۰۰۶م، در عملیات «الوعد الصادق» دو نظامی اسرائیلی را اسیر گرفت.

اسرائیل در مقابل این عملیات، به لبنان اعلام جنگ کرد. محققان معتقدند اسرائیل قصد حمله به لبنان را داشت و عملیات حزب‌الله این حمله را جلو انداخت. اسرائیل به صورت رسمی خلع سلاح حزب‌الله و آزادی دو اسیر خود را خواستار شد. خواسته‌هایی که در پایان جنگ بدان‌ها دست نیافت.

این جنگ خساراتی برای دوطرف داشت با این حال میزان خسارات و تلفات مادی و انسانی دو طرف قابل مقایسه نبود. اسرائیل به جهت برتری تسلیحاتی، ضربات و خسارات مادی و تلفات انسانی قابل توجهی به کشور و مردم لبنان وارد ساخت به نحوی که ۱۵هزار خانه بصورت کامل نابود شد و هزاران مرکز حساس از جمله نیروگاه برق، بنادر، پل‌ها و … از بین رفت.

این جنگ ۳۳ روز طول کشید و در صبح روز ۳۴ جنگ برابر با ۱۴ آگوست ۲۰۰۶م (۲۳ مرداد ۱۳۸۵ش) براساس قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، آتش‌بس برقرار شد. همچنین سید حسن نصرالله در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که حزب‌الله در جنگ داخلی سوریه علیه جریان تکفیری ها و افراطی‌های اسلام‌گرا می‌جنگد و متعهد شد که گروهش به شبه‌نظامیان سوری اجازه نخواهد داد مناطق هم‌مرز با لبنان را کنترل کنند.

شهادت سید حسن نصرالله و آینده حزب الله

جعفری فراهانی اظهار کرد: حسن نصرالله، روز جمعه ۶ مهر سال ۱۴۰۳ش/۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴م در پی بمباران منطقه شیعه‌نشین ضاحیه در جنوب بیروت توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. به نقل از رسانه‌های اسرائیلی، رژیم صهیونیستی در این بمباران حدود ۸۵ بمب سنگرشکن یک یا دو تنی استفاده کرد. در حالی که کنوانسیون ژنو استفاده از چنین بمب‌هایی را ممنوع اعلام کرده است. براساس گزارش خبرگزاری‌ها، جسد شهید نصرالله سالم بوده و علت مرگ او شوک یا ضربه ناشی از انفجار یا استنشاق گازهای سمی ناشی از بمباران اعلام شده است.

حجت الاسلام جعفری فراهانی در پایان بر اهمیت ادامه فعالیت‌های حزب الله و حفظ وحدت تأکید و ‌افزود: آینده حزب الله بستگی به توانایی آنها در حفظ اصول انسانی و اسلامی و منطق مقاومت دارد. این گروه می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای سایر جنبش‌های آزادی‌خواه در جهان اسلام باقی بماند و در برابر چالش‌های آینده به تقویت اصول و ارزش‌های خود ادامه دهد و در مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی به موفقیت های چشم‌گیری دست یابد و با همکاری امت اسلامی و وحدت کشورهای مسلمان در مسیر اضمحلال و نابودی غده سرطانی اسرائیل در منطقه غرب آسیا نقش مهمی را ایفا نماید.