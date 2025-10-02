۵۱ درصد از ساکنان لبنان نیازمند کمک غذایی فوری هستند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بحران اقتصادی و مالی لبنان، فشارهای فزاینده‌ای را بر خانواده‌های این کشور به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است.

طبق گزارش تازه برنامه جهانی غذا، حدود ۱.۱۷ میلیون نفر در کشور لبنان با ناامنی غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این آمار ممکن است تا ماه اکتبر به ۱.۲۴ میلیون نفر افزایش یابد که ۲۳ درصد از کل جمعیت ۵.۳ میلیون نفری لبنان را شامل می‌شود.

اما نگرانی اصلی فراتر از این است. بر اساس برآوردهای برنامه جهانی غذا، دست‌کم ۲.۷ میلیون نفر – معادل ۵۱ درصد از جمعیت لبنان شامل شهروندان لبنانی و آوارگان – به کمک غذایی نیاز دارند. با این حال، منابع مالی موجود پاسخگوی این نیاز گسترده نیست.

کمبود بودجه و افزایش آسیب‌پذیری

این نهاد بین‌المللی می‌گوید برای تأمین هزینه‌های کمک غذایی به ساکنان لبنان به ۲۷۱ میلیون دلار نیاز دارد، در حالی‌که فقط ۱۲۹ میلیون دلار در دسترس است. به این ترتیب، شکاف مالی به ۱۴۲ میلیون دلار (۵۲ درصد) رسیده است.

پیامدهای این کمبود بودجه مستقیماً متوجه گروه‌های آسیب‌پذیر است. آوارگان سوری تازه وارد به لبنان که از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون شمارشان به ۹۸ هزار نفر رسیده است، در صدر فهرست آسیب‌دیدگان قرار دارند.

سهمیه‌های ناکافی غذایی

برنامه جهانی غذا نتوانسته نیازهای تغذیه‌ای روزانه همه خانواده‌های نیازمند به کمک غذایی در لبنان را به طور کامل تأمین کند. برای نمونه، کمک‌های غذایی اختصاص‌یافته به ۲۱ هزار خانواده لبنانی (حدود ۹۶ هزار نفر) تنها بخشی از نیاز روزانه آنها را پوشش می‌دهد.

این افراد به طور متوسط ۱۲۶۲ کیلوکالری در روز دریافت می‌کنند؛ در حالی‌که نیاز حداقلی یک فرد بالغ ۲ هزار کیلوکالری روزانه است.

