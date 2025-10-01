به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «احمد ابراهیمی» در گفت‌وگویی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: پروژه‌های جهادی بسیج سازندگی به همت گروه‌های جهادی در حوزه‌های مختلف عمرانی، فرهنگی و اجتماعی با هدف محرومیت‌زدایی در سطح استان انجام شده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان افزود: در حوزه عمرانی، بیش از ۱۲۰ هزار متر مربع عملیات آسفالت‌ریزی در سطح استان انجام شد که از این میزان، ۳۳ هزار متر مربع در شهرستان شفت، ۱۲ هزار مترمربع در شهرستان ماسال و باقی در شهرستان دیگر استان به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه ۵۰ واحد مسکن مددجویی در نقاط مختلف استان در این هفته احداث یا تکمیل شد، گفت: این واحدهای مسکونی با همکاری خیرین، گروه‌های جهادی و کمیته امداد، به مساحت ۵۰ متر مربع و با ارزش هر واحد ۶۰۰ میلیون تومان ساخته شده‌اند.

سرهنگ ابراهیمی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و ضرورت حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار، اضافه کرد: علاوه بر خدمت‌رسانی و نوسازی مدارس توسط گروه‌های جهادی، ۲ هزار بسته نوشت‌افزار به ارزش ۲ میلیارد تومان میان دانش‌آموزان مناطق محروم استان توزیع شد.

وی از اقدامات فرهنگی این هفته گفت و افزود: یادواره شهدای جهادی در شهرستان فومن و همایش جهادگران تبیینی با محوریت نقش‌آفرینی گروه‌های جهادی در عرصه خدمت‌رسانی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در شهرستان ماسال از جمله برنامه‌های فرهنگی شاخص این هفته بودند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان در راستای تقویت بنیان خانواده و حمایت از ازدواج آسان گفت :۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان خانواده‌های کم‌برخوردار به ارزش ۵میلیارد تومان در این هفته اهدا شد.

وی افزود: در این هفته، به منظور تجلیل از مقام شامخ شهدا و استمرار راه آنان در خدمت بی‌منت به مردم، دیدار و گفت‌وگو با خانواده‌های معظم شهدا در سطح استان انجام شد.

سرهنگ ابراهیمی از مشارکت مردم در امر خدمت رسانی گفت و تصریح کرد: اقدام های جهادی این سازمان با همت جهادگران بسیجی، مشارکت نهادهای مردمی، و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم انجام شده است.

