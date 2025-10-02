اقتدار ایران، مرهون ایثارگری شهداست/ اهمیت حضور روحانیون در خط مقدم جبهه نبرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «مرتضی قربانی» فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر جنگ دفاع مقدس در همایش سالانه «مبلغان مجاهد» به یاد شهدای دفاع مقدس پرداخت و اظهار کرد: قم مهد شهیدان و رزمندگان است؛ بیش از ۶۵۰۰ نفر از این دیار در راه اسلام و انقلاب جان خود را فدا کردند و امروز وظیفه ماست که یاد آنان را زنده نگه داریم و راهشان را ادامه دهیم.

وی نقش روحانیت را در هدایت و پشتیبانی رزمندگان برجسته دانست و افزود: روحانیون با حضور در خطوط مقدم و ارائه راهنمایی‌های اخلاقی و معنوی، اعتماد و انگیزه مضاعفی به رزمندگان می‌دادند؛ بدون حضور این عزیزان، مدیریت عملیات‌های پیچیده میسر نمی‌شد.

فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر، به خاطرات عملیاتی خود اشاره کرد و گفت: در محاصره آبادان، باایمان و توکل به خدا و هدایت روحانیون، موفق شدیم دشمن را شکست دهیم و صدها اسیر گرفتیم.

سردار قربانی افزود: در عملیات‌های فتح بستان و فتح‌المبین، رزمندگان ما با حضور فعال روحانیون و طلبه‌ها، لشکر ویژه‌ای تشکیل دادند که خط‌شکن جبهه‌ها بود و بسیاری از موفقیت‌ها مرهون تلاش آنان بود.

وی نقش مردم و خانواده‌های شهدا را برجسته دانست و اظهار کرد: عشق مردم به اسلام و ولایت‌فقیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی‌ها داشت؛ خانواده‌های شهدا با صبر و ایثار، زمینه تقویت روحیه رزمندگان را فراهم کردند.

فرمانده لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر با اشاره به قدرت بازدارنده امروز جمهوری اسلامی گفت: اقتدار ایران در عرصه منطقه‌ای و جهانی، نتیجه ایثارگری شهدا و اطاعت مردم از ولایت‌فقیه است؛ قدرت ما امروز محصول همان مقاومت‌ها و رشادت‌های دفاع مقدس است.

او تأکید کرد: شهدا و رزمندگان با ایمان، مقاومت و توکل به خدا، الگویی بی‌بدیل برای نسل امروز فراهم کردند؛ ما باید راه آنان را ادامه دهیم و هرگز ارزش‌های دفاع مقدس را فراموش نکنیم.

سردار قربانی در پایان، قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی را نتیجه هدایت ولایت و فداکاری شهداء دانست، با تأکید بر نقش محوری روحانیت در دفاع مقدس، از فداکاری شهدا، معجزات میدانی و قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی سخن گفت و بر ضرورت آمادگی دفاعی و حفظ وحدت ملی تأکید کرد.

