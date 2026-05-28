۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰
جاکارتا، میزبان سمینار بین‌المللی «قرآن؛ کتاب مقدس جاودان»

سمینار علمی و فرهنگی با عنوان «قرآن؛ کتاب مقدس جاودان» با هدف تبیین جایگاه والای کلام وحی و با محوریت بزرگداشت مقام شامخ شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، جمعه ۲۹ مه ۲۰۲۶ در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روابط عمومی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، این مراسم که با حضور شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و سیاسی برگزار خواهد شد، به بررسی ابعاد شخصیتی شهید جمهور و پیوند عمیق ایشان با آموزه‌های قرآنی می‌پردازد.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، سخنرانی افتتاحیه این سمینار بین‌المللی بر عهده «جناب آقای محمد بروجردی»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی خواهد بود.

در ادامه این مراسم، جمعی از صاحب‌نظران و چهره‌های شاخص به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت که فهرست سخنرانان به شرح زیر است:

سرکار خانم دکتر جمیله‌سادات علم‌الهدی: عضو هیئت علمی دانشگاه و همسر شهید آیت‌الله رئیسی

استاد حسین شهاب: رئیس شورای مشورتی مجمع اهل‌بیت اندونزی (ABI)

دکتر سیتی فضیله سوپاری: وزیر اسبق بهداشت اندونزی (۲۰۰۴–۲۰۰۹)

این سمینار روز جمعه، ۲۹ مه ۲۰۲۶ (برابر با ۸ خرداد ۱۴۰۵) از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی (WIB) آغاز شده و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست؛ می توانند به نشانی جاکارتا جنوبی، منطقه پاسار مینگگو، خیابان پِجاتن بارات، خیابان بونچیت رایا، پلاک ۱ مراجعه فرمایند.

