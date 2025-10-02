خبرنگار افغان: تصمیم رهبر طالبان برای محدودسازی اینترنت نهایی شده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آقای «سمیع یوسفزی» خبرنگار مشهور افغانتبار، اطلاعات جدیدی درباره تصمیم طالبان برای محدودسازی اینترنت در افغانستان، فاش کرده است.
وی امروز (پنجشنبه ۱۰ مهر) در حساب کاربری ایکس خود نوشت: یک منبع در میان طالبان به ما گفت که تصمیم «شیخ صاحب» برای محدودسازی اینترنت نهایی شده و در همین راستا یک لایحهی ویژه در حال تدوین است.
یوسفزی در ادامه نوشته است: به گفتهی این منبع، احتمال دارد استفاده از اینترنت در ساعات شب ممنوع شود یا همانند مدل کرهی شمالی، تنها در نهادهای دولتی، تجاری و مسافرتی و آنهم در موارد ضروری دسترسی به اینترنت امکانپذیر باشد.
این خبرنگار به نقل از منبع خود، قطعی ۴۸ ساعته اینترنت در سراسر افغانستان را «آزمایشی از سوی طالبان برای بررسی امکانپذیری این طرح» عنوان کرده و افزوده است: البته به دلیل مشکلات تخنیکی/تکنیکی، مسدودسازی فراتر از زمان مورد نظر ادامه یافت.
منبع سمیع یوسفزی به وی گفته است که از نظر رهبر طالبان «اینترنت موجب ضیاع وقت مومنان است و ۹۵ درصد مردم آن را برای مقاصد حرام و منفی به کار میگیرند.»
