کشته شدن ۱۰ نفر در حمله پهپادی به بازاری در دارفور شمالی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع پزشکی سودان اعلام کردند که در پی حمله یک پهپاد به بازار منطقه «المالحه» در ایالت دارفور شمالی 10 نفر کشته شدند.
در تحولات میدانی مرتبط، یک منبع نظامی به شبکه الجزیره گفت: ارتش سودان حملات هوایی علیه مواضع نیروهای واکنش سریع در شهر «برنو» واقع در شمالغربی «کادوقلی» در ایالت جنوب کردفان انجام داد و خساراتی به این نیروها وارد کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیروهای واکنش سریع اعلام کردند کنترل این شهر را در دست گرفتهاند.
ایالت جنوب کردفان طی روزهای اخیر شاهد درگیریهای شدید میان ارتش و نیروهای واکنش سریع بوده است. این نیروها با همکاری شاخه شمالی «جنبش مردمی» دو شهر بزرگ ایالت یعنی «کادوقلی» و «الدلنج» را محاصره کردهاند.
در بُعد انسانی، «محمد رفعت» رئیس دفتر سازمان بینالمللی مهاجرت در سودان هشدار داد که در صورت ادامه درگیریها در کادوقلی، بین 90 تا 100 هزار نفر آواره خواهند شد. وی افزود: حدود نیم میلیون نفر در شهر «الابیض» در ایالت شمال کردفان نیز در معرض خطر ناشی از تشدید جنگ قرار دارند. به گفته او، آوارگان از مناطق اطراف «بابنوسه»، «کادوقلی» و «الابیض» گریخته و کسانی که موفق به فرار میشوند به ایالت «نیل سفید» میرسند.
همچنین بیش از 100 هزار نفر از شهر «الفاشر» و روستاهای اطراف آن گریختهاند، در حالی که شمار زیادی از غیرنظامیان همچنان در مناطق مجاور گرفتار ماندهاند.
رفعت تأکید کرد که کمبود شدید منابع مالی بینالمللی باعث کاهش گسترده و ناگزیر فعالیتهای انسانی در سودان شده و این امر بحران انسانی را تشدید کرده است.
گفتنی است از نیمه آوریل 2023 (فروردین 1402) سودان شاهد جنگ میان ارتش و نیروهای واکنش سریع است؛ جنگی که تاکنون به کشته شدن دهها هزار نفر، آوارگی حدود 13 میلیون نفر و گسترش قحطی در سطح وسیع منجر شده است.
