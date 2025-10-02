زلزله ۵.۱۹ ریشتری در شمال غرب ترکیه/ احسان تکان‌ شدید در شهر استانبول

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۱۹ درجه در مقیاس ریشتر، عصر امروز پنج شنبه منطقه دریای مرمره در شمال غرب ترکیه را لرزاند و موجب شد شماری از ساکنان شهر استانبول هراسان به خیابان‌ها بیایند.

به گزارش اداره مدیریت بلایای طبیعی و شرایط اضطراری ترکیه (آفاد)، مرکز این زمین‌لرزه در دریای مرمره و در نزدیکی سواحل منطقه مرمره اِریغلیسی در استان تِکیرداغ واقع شده است. این منطقه در امتداد گسل‌های فعال قرار دارد که همواره خطری بالقوه برای کلان‌شهر استانبول با جمعیتی حدود ۱۶ میلیون نفر به شمار می‌رود.

بر اساس داده‌های اولیه، زلزله در عمق ۶.۷۱ کیلومتری زمین رخ داد و علاوه بر استانبول، در استان‌های همجوار نیز احساس شد.

مقام‌های محلی استانبول اعلام کردند که، هیچ گزارشی از خسارت یا تلفات جانی دریافت نشده است.

