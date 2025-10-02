  1. صفحه اصلی
اعتراضات مردمی در منطقه مسیحی‌نشین سوریه پس از قتل ۲ جوان مسیحی

۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۶
کد خبر: 1734260
قتل دو جوان مسیحی به دست افراد مسلح نقاب‌دار در حومه حمص، اعتراضات گسترده‌ای در منطقه وادی النصاری به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منطقه وادی النصاری در غرب استان حمص در روز گذشته پس از آنکه ۲ جوان مسیحی در روستای عناز به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شدند، شاهد تنش و اعتراضات گسترده‌ای بود.

براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه و به نقل از شاهدان عینی، چهار فرد مسلح نقاب‌دار سوار بر دو موتورسیکلت، با شلیک مستقیم حدود ۳۰ گلوله به سمت گروهی از مردم در روستا، دو جوان مسیحی را به قتل رسانده و سپس از مسیر الدباغة به سمت روستای الحصن گریختند.

این حادثه موجی از خشم و نارضایتی را در منطقه وادی النصاری – که عمدتاً ساکنان آن مسیحی هستند – برانگیخت. معترضان با بستن راه‌های اصلی منطقه و آتش زدن لاستیک‌ها، خواستار شناسایی و مجازات عاملان شدند. برخی از فعالان محلی نیز فراخوان اعتصاب عمومی در همبستگی با خانواده قربانیان و در اعتراض به «بی‌ثباتی امنیتی» دادند.

طبق گزارش‌ها، پدر یکی از جانباختگان اعلام کرده که تا زمان بازداشت عاملان این جنایت، از دفن فرزندش خودداری خواهد کرد.

ساعاتی بعد از آغاز اعتراضات، نیروهای امنیتی حکومت جولانی وارد عمل شده و با حضور خود موفق به مهار تنش‌ها شدند. منابع محلی امروز (پنج شنبه) گزارش دادند که آرامش نسبی به منطقه وادی النصاری بازگشته است.

