تصمیم جنجالی وزیر آموزش سوریه درباره کاهش ساعات درس دینی، موجی از اعتراضات را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد عبدالرحمن ترکو» وزیر آموزش سوریه، با تصمیمی غیرمنتظره و بحث‌برانگیز مبنی بر کاهش ساعات درس «تربیت دینی» در مدارس از چهار به دو ساعت، و حذف درس «قرآن و آداب آن» و جایگزینی آن با «موسیقی و هنر»، موجی از اعتراضات گسترده را در سراسر کشور برانگیخت.

این تصمیم که از سوی بسیاری از فعالان مذهبی و معلمان به عنوان «تعدی به دین» تلقی شد، منجر به برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف از جمله حماة و ادلب شد.

معترضان با شعارهایی در حمایت از «کتاب خدا و دین رسول» خواستار لغو فوری این تصمیم شدند و برخی حتی وزیر را تهدید به برخورد شخصی کردند.

سعید خطیب یکی از علمای دینی، در گفت‌وگو با شبکه راشاتودی این تصمیم را «خارج از چارچوب انقلاب سوریه» دانست و تأکید کرد که انقلاب با هدف اصلاحات اسلامی آغاز شده و جایگزینی موسیقی با قرآن، انحراف از مسیر شرع است.

در مقابل، برخی معلمان و کارشناسان آموزشی این تصمیم را ناشی از فشار برنامه‌های درسی و تلاش برای ایجاد تعادل میان دروس دانستند. سمیح معلم باسابقه تربیت اسلامی، تأکید کرد که تصمیم وزیر «اجرایی» بوده و نیت ضد دینی در آن وجود ندارد.

خلیل معتوق ناظر آموزشی، نیز این تغییرات را بخشی از اصلاحات گسترده در نظام آموزشی دانست که شامل حذف نمادهای رژیم بعث و جایگزینی آن با نمادهای انقلاب سوریه بوده است.

در پی این تصمیم، معهد موسیقی ملی در دمشق مورد حمله قرار گرفت و تمامی آلات موسیقی آن تخریب شد.

ماجده معلم موسیقی، در واکنش به این فضای تنش‌آلود گفت: «دین و هنر هر دو ضروری‌اند و نباید یکی را قربانی دیگری کرد.»

تصمیم وزیر آموزش سوریه درباره کاهش ساعات درس دینی و جایگزینی آن با موسیقی، شکاف عمیقی میان جریان‌های مذهبی و مدنی در جامعه سوریه ایجاد کرده است. در حالی که برخی آن را گامی به سوی سکولاریسم می‌دانند، دیگران آن را اقدامی اجرایی برای بهبود نظام آموزشی تلقی می‌کنند.

.................................

پایان پیام/ 167