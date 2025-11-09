به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که از آغاز ژانویه تا پایان اکتبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۵۹ نفر بر اثر شکنجه در زندان‌ها و مراکز بازداشت وابسته به حکومت جولانی در سوریه، جان خود را از دست داده‌اند. علاوه بر این، ده‌ها مورد ناپدیدسازی قهری نیز ثبت شده و اجساد قربانیان در گورهای جمعی دفن شده‌اند.

به گفته این نهاد، قربانیان شامل غیرنظامیان و نظامیان سابق از استان‌های مختلف سوریه بوده‌اند، از جمله کارمندان و مسئولان محلی که در هیچ فعالیت سیاسی یا نظامی مشارکت نداشتند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که موارد مرگ زیر شکنجه در چند استان از جمله حمص، حلب، دمشق و طرطوس ثبت شده و بیشترین آمار در ماه‌های فوریه و آگوست بوده است؛ در این مدت، ده‌ها نفر بر اثر شکنجه جسمی و روانی، بی‌توجهی پزشکی و نیز اعدام‌های میدانی جان باخته‌اند.

همچنین این نهاد از دفن جمعی قربانیان شکنجه در گورهای دسته‌جمعی خبر داده است؛ از جمله در منطقه «تل النصر» در شهر حمص که اجساد قربانیان بدون اطلاع خانواده‌هایشان دفن شده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه تأکید کرد که تداوم چنین اقدامات، طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و حکومت جولانی را مسئول کامل امنیت و سلامت بازداشت‌شدگان دانست.

این نهاد از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواست تا برای روشن شدن سرنوشت هزاران ناپدیدشده قهری و محاکمه عاملان شکنجه و قتل‌های سازمان‌یافته، اقدام فوری انجام دهند.

