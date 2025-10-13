به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی و نظامی حکومت جولانی به عملیات یورش و بازداشت در دو شهرک تعلرن و تل حاصل در حومه جنوبی حلب ادامه می‌دهند؛ این خبر را دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است.

این نهاد حقوق بشری اشاره کرد که ساکنان محلی، نیروهای امنیتی را به انجام اقدامات خودسرانه و تحمیل محدودیت‌های فزاینده بر مردم، به‌ویژه در روستاهای دارای اکثریت کرد، متهم می‌کنند.

طبق این گزارش، یک گشتی نیروهای امنیتی حکومت جولانی چند روز پیش تلاش کرد تا یک جوان اهل تعلرن را به اتهام تیراندازی بازداشت کند، بدون آنکه حکم قضایی رسمی ارائه دهد یا مدارک روشنی نشان دهد. در جریان این یورش، پدر آن جوان دچار سکته قلبی ناگهانی شد و جان خود را از دست داد.

منابع محلی به دیده بان حقوق بشر سوریه گفتند که این حادثه موردی استثنایی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار مداوم است که شامل بازداشت‌های خودسرانه و بی‌دلیل می‌شود. اتهامات مطرح‌شده علیه افراد، گاه به همکاری با اداره خودگردان مناطق کردنشین سوریه یا حتی گوش دادن به ترانه‌های ملی‌گرایانه کردی مربوط می‌شود.

دیده بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که به‌دلیل این اقدامات و فشارها، تعدادی از جوانان سوری در ماه‌های گذشته مجبور به مهاجرت به لبنان شده‌اند تا از تعقیب‌ها و آزارهای روزمره امنیتی فرار کنند. این در حالی است که نگرانی‌ها از شعله‌ور شدن اوضاع امنیتی در منطقه به‌دلیل افزایش تنش‌ها رو به افزایش است.

