راهکارهای پیشگیری و تقویت هویت دینی جوانان ایرانی

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) – ابنا: با توجه به رشد فضای مجازی و افزایش فشارهای روانی، ضرورت دارد تا خانوادهها، نهادهای دینی و آموزشی و رسانهها نقش فعال در هدایت جوانان به مسیر درست داشته باشند. قرآن و روایات اهلبیت(ع) برای مقابله با تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی، راهکارهای عملی ارائه کردهاند.
۱. ارائه مشاوره روانشناختی و حمایت روانی
قرآن کریم میفرماید: «وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ» (بقره: ۱۹۵) (۱). حفظ سلامت روانی یکی از الزامات تقویت هویت دینی است.
امام علی(ع) میفرمایند: «دلهای پریشان نیازمند هدایت و مراقبت است تا راه درست را پیدا کنند» (نهجالبلاغه, حکمت ۱۸۹) (۲).
مشاوره روانشناختی با تمرکز بر آموزههای دینی، به جوانان کمک میکند فشارهای تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی را مدیریت کنند و از گرایش به رفتارهای پرخطر جلوگیری شود. در ایران، فقدان دسترسی گسترده به مشاوره تخصصی باعث افزایش اضطراب و کاهش تابآوری روانی در جوانان شده است. ترکیب مشاوره با آموزش دینی میتواند خلاهای حمایتی را پر کند.
۲. برگزاری دورههای آموزشی مقابله با اضطراب و فشار اجتماعی
آموزش مهارتهای زندگی و مقابله با فشار اجتماعی، بر اساس آموزههای قرآن و روایات، نقش مهمی در تثبیت هویت دینی دارد.
قرآن کریم میفرماید: «أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» (رعد: ۲۸) (۳).
دورههای آموزشی میتوانند به جوانان ابزارهایی برای مقابله با استرس، رقابت تحصیلی و فشار همسالان ارائه کنند و هویت دینی آنان را تقویت نمایند. در ایران امروز، فشارهای اجتماعی و اقتصادی موجب افزایش اضطراب و سردرگمی هویتی شده است. آموزشهای دینی و روانشناختی، راهکاری عملی برای مقابله با این بحران است.
۳. ایجاد فعالیتهای گروهی و اجتماعی با محوریت دینی
امام علی(ع) میفرمایند: «هر کس با مردم در راه خدا همکاری کند، دلش آرام و ایمانش مستحکم خواهد شد» (نهجالبلاغه, حکمت ۳۸۵) (۴).
قرآن کریم میفرماید: «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» (آلعمران: ۱۰۴) (۵).
فعالیتهای گروهی مانند هیئتها، اردوهای دینی و پروژههای خیریه، هویت دینی را از حالت نظری به عملی منتقل میکنند و مهارتهای اجتماعی جوانان را افزایش میدهند. در ایران، با توجه به تنشها و فشارهای اجتماعی، این فعالیتها به عنوان یک راهکار عملی برای تقویت تابآوری روانی و انسجام اجتماعی ضروری هستند.
۴. تقویت ارتباط خانواده و مدرسه
قرآن کریم میفرماید: «وَأْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا» (طه: ۱۳۲) (۶). خانواده اولین مرکز انتقال ارزشهای دینی است.
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «آموزش و هدایت فرزندان، وظیفه والدین و اساس حفظ جامعه است» (نهجالبلاغه, حکمت ۴۸) (۷).
ارتباط نزدیک خانواده و مدرسه با فعالیتهای فرهنگی و دینی موجب میشود هویت دینی جوانان تقویت شود و آسیبهای محیطی کاهش یابد. در ایران، عدم هماهنگی میان خانواده و مدرسه یکی از دلایل سردرگمی هویتی جوانان است. ایجاد برنامههای مشترک فرهنگی و دینی میتواند این خلا را پر کند.
۵. استفاده از رسانهها و شبکههای اجتماعی برای نشر محتوای دینی
قرآن کریم میفرماید: «ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ» (نحل: ۱۲۵) (۸).
پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «نیکی و هدایت را گسترش دهید و دیگران را از آن بهرهمند سازید» (نهجالبلاغه, حکمت ۴۸) (۹).
شبکههای اجتماعی و رسانههای دیجیتال میتوانند ابزار قدرتمندی برای نشر آموزههای دینی باشند و هویت دینی جوانان را تثبیت کنند. با توجه به دسترسی گسترده جوانان به فضای مجازی، محتوای دیجیتال دینی میتواند جایگزین محتوای آسیبزا و غیرمذهبی شود و زمینه تقویت باورها و رفتارهای دینی را فراهم آورد.
