روز عقد و تاثیر آن بر زندگی مشترک؛ پاسخ دین به این باورها

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: آیا انجام مراسم عقد در روز چهارشنبه بدشگون است و در روزهای خاصی سفارش شده است؟ آیا در روزهای هفته از نظر خوب یا بدبودن تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ:
از جمله باورهای رایج میان مردم، اعتقاد به بدشگونی و نامبارکی انجام مراسم عقد ازدواج در روز چهارشنبه است. این نگرش سبب اجتناب برخی افراد از برگزاری عقد در این روز است و آن را زمان مناسبی برای چنین مراسم مهمی نمیدانند. در این نوشتار با بررسی منابع حدیثی، روشن میشود که آیا در دین اسلام منع یا نهی مشخصی برای عقد در روز چهارشنبه وجود دارد یا خیر؟ همچنین آیا روزهای هفته از نظر مناسب یا نامناسببودن برای عقد تفاوت دارند یا نه؟
۱. روزهای خوب و بد برای عقد
در منابع روایی، برخی زمانها برای انجام ازدواج و برخی دیگر نامناسب دانسته شدهاند. این توصیهها فقط ناظر به ایام هفته نیست، بلکه به زمانهای خاص ماه قمری و حتی ساعتهای شبانهروز نیز در آنها توجه شده است. مجموعه این آموزهها نشاندهندۀ نگاه دقیق و جزئینگر دین دربارۀ امور مهم زندگی مانند ازدواج است. از جمله در حدیثی، ازدواج در ساعات بسیار گرم روز (مثل هنگام ظهر) ناپسند دانسته شده است و ائمه (علیهم السلام) پیشبینی کردهاند ازدواج فردی که در این زمان ازدواج کند، پایدار نخواهد ماند (۱). از سوی دیگر، شب زمانی آرام و مناسب برای ازدواج مطرح شده است (۲).
در برخی احادیث، وضعیت ماه در آسمان نیز از حیث مناسب یا نامناسببودن ازدواج مطرح شده است. یکی از زمانهای نامناسب، هنگام قرارگرفتن ماه در برج فلکی عقرب است (۳). همچنین در روایاتی دیگر محاق ماه، وقتی ناپسند برای ازدواج دانسته شده است (۴).
در کنار زمانهای نامناسب، روایات متعددی نیز بهروزها یا زمانهایی اشاره دارند که برای ازدواج مناسب و فرخنده هستند؛ به طور ویژه روز جمعه بارها بهترین روز برای ازدواج معرفی شده است (۵).
بنابراین بین روزهای هفته برای ازدواج فرق وجود دارد و برخی روزها توصیه شده و بعضی روزها سفارش نشده است.
موضوع دیگر اینکه در منابع اسلامی، روایات متعددی دربارۀ اوقات مناسب یا نامناسب برای همبستری (جماع) وارد شدهاند؛ اما نکتهای مهم که باید به آن توجه کرد، تفاوت بین عقد ازدواج و همبستری است. با این حال، این احادیث ناظر به جماع (عمل زناشویی) هستند، نه صرف عقد ازدواج.
بنابراین اگر تنها عقد انجام میشود و هنوز همبستری انجام نمیگیرد، این زمانها تأثیری ندارند؛ اما اگر عقد یا مراسم ازدواج (عروسی) به همراه همبستری انجام میشود، رعایت این اوقات برای این مراسم توصیه میشود؛ زیرا آثار معنوی و جسمیِ فرزند برآمده از آن، در کلام معصومان (علیهم السلام) بهدقت بیان شده است.
۲. بررسی روایات نهی از عقد در روز چهارشنبه
با بررسیهای انجامشده در منابع حدیثی معتبر، هیچ روایت صریحی مبنی بر نهی از عقد ازدواج در روز چهارشنبه یافت نشد. در شعری منسوب به امیرالمؤمنین (علیه السلام) ایشان بعد از خوبدانستن نوشیدن دارو در روز چهارشنبه، ازدواج و عروسی را در روز جمعه مناسب میدانند:
«وَ فِی الْجُمُعَاتِ تَزْوِیجٌ وَ عُرْسٌ وَ لَذَّاتُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاء: در روزهای جمعه، ازدواج و جشن عروسی است؛ و لذت [زناشویی] مردان با زنان» (۶).
گفتنی است که این جمله و مانند آن فقط نشاندهندۀ ارجحبودن جمعه هستند، نه حرمت یا کراهت دیگر روزها. در حدیثی دیگر از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است: «لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَهٍ لَیْلَهَ الْأَرْبِعَاءِ: برای مرد جایز نیست که شب چهارشنبه با همسرش نزدیکی کند» (۷).
دربارۀ این روایت نکاتی گفتنی است؛ اول: این روایت ناظر به شب چهارشنبه (یعنی سهشنبهشب) است، نه خود روز چهارشنبه؛ دوم: موضوع آن دخول است نه عقد.
بنابراین با توجه به بررسی روایات موجود، میتوان نتیجه گرفت هیچ منعی برای عقد ازدواج در روز چهارشنبه وجود ندارد؛ همچنین توصیههایی مانند ازدواج در روز جمعه، بیشتر از دیدگاه فضیلت مطرح شدهاند، نه به منظور ایجاد ممنوعبودن برای دیگر روزها.
۳. شومبودن چهارشنبه در روایات
روز چهارشنبه در برخی روایات، روزی شوم و نامبارک معرفی شده است؛ از جمله امیرالمؤمنین (علیه السلام) به حوادث ناگواری اشاره میکند که در این روز در طول تاریخ بشر رخ دادهاند؛ سپس بعد از بیان رویدادهای تلخی که در روز چهارشنبه رخ داده است، فرمودهاند: «یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمٌ شُؤْمٌ فِیهِ یَتَطَیَّرُ النَّاسُ وَ یَوْمُ الْخَمِیسِ یَوْمُ الدُّخُولِ عَلَی الْأُمَرَاءِ وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَ یَوْمُ الْجُمُعَهِ یَوْمُ خِطْبَهٍ وَ نِکَاحٍ: روز چهارشنبه، روز شومی است که مردم در آن فال بد میزنند. و روز پنجشنبه، روز دیدار با امیران و برآوردن حاجتهاست. و روز جمعه، روز خواستگاری و ازدواج است» (۸).
در این روایت، شومبودن چهارشنبه در کنار توصیه به عقد ازدواج در روز جمعه مطرح شده است؛ با این حال، روایت پیشگفته تنها به بیان وضعیت چهارشنبه از حیث شومبودن بسنده میکند و نهی مستقیمی از ازدواج در آن روز ارائه نمیدهد.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در حدیثی دیگر چهارشنبه را چنین توصیف کردهاند: «إِنَّ الْأَرْبِعَاءَ نَحْسٌ مُسْتَمِرٌّ وَ فِیهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ: همانا چهارشنبه، نحسیِ پایدار [و همیشگی] دارد و در آن روز جهنم آفریده شد» (۹).
روایت دیگری از حضرت رضا (علیه السلام) نیز تأییدکنندۀ این نحسی است و حتی توصیه میکند در این روز از برخی اعمال اجتناب شود: «یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ مَنِ احْتَجَمَ فِیهِ خِیفَ عَلَیْهِ أَنْ تَخْضَرَّ مَحَاجِمُهُ وَ مَنْ تَنَوَّرَ فِیهِ خِیفَ عَلَیْهِ الْبَرَصُ: روز چهارشنبه، روز نحسِ همیشگی است. کسی که در این روز حجامت کند، بیم آن میرود که محلهای حجامت او سبز شود [نشانهای از بیماری یا عارضه]، و کسی که در این روز نوره بزند، بیم آن میرود که بیماری برص [پیسی] بگیرد» (۱۰).
همچنین امام صادق (علیه السلام) چهارشنبه را روزی معرفی کردهاند که ابتدای وقوع عذاب الهی بر اقوام گذشته بوده است: «الْأَرْبِعَاءُ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ لِأَنَّهُ أَوَّلُ یَوْمٍ وَ آخِرُ یَوْمٍ مِنَ الْأَیَّامِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی سَخَّرَها عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیَهَ أَیَّامٍ حُسُوماً: چهارشنبه، روزی است با نحسی همیشگی؛ زیرا این روز، نخستین و آخرین روز از روزهایی است که خداوند متعال [درباره قوم عاد] فرمود: ما آن باد سرد و تند را هفت شب و هشت روز پیاپی بر آنان مسلط کرد» (۱۱).
روایات در این موضوع منحصر به موارد بیانشده نیست و احادیث دیگری نیز دراینباره وجود دارد. با چشمپوشی از بررسی سندی این روایات، باید اشاره داشت این احادیث با وجود آنکه بار معنایی منفی برای چهارشنبه دارند، هیچیک از آنها اشارۀ مستقیمی به عقد یا ازدواج در این روز نکردهاند؛ ولی با توجه به اینکه در این روایات روز چهارشنبه تاریخ وقوع برخی اتفاقات بد دانسته شده است، شاید بتوان گفت افراد در درجۀ اول بکوشند امور مهم خود را در این روز انجام ندهند.
گفتنی است در منابع روایی، در کنار بیان شومبودن روز چهارشنبه، راهکارهایی برای رفع یا بیاثرکردن این نحسی نیز ارائه شده است. این راهکارها نشان میدهند حتی در چنین ایامی هم با توکل و رعایت برخی توصیههای دینی، میتوان بهراحتی کارهای مهمی مانند عقد ازدواج را انجام داد؛ برای نمونه در حدیثی نقل شده است: «حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُکْرَهُ السَّفَرُ فِی شَیْءٍ مِنَ الْأَیَّامِ الْمَکْرُوهَهِ الْأَرْبِعَاءِ وَ غَیْرِهِ فَقَالَ افْتَتِحْ سَفَرَکَ بِالصَّدَقَهِ وَ اقْرَأْ آیَهَ الْکُرْسِیِّ إِذَا بَدَا لَکَ: حمّاد بن عثمان گفت: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم آیا سفر در برخی از روزهای مکروه ـ مانند چهارشنبه و غیر آن ـ کراهت دارد؟ فرمودند: سفرت را با صدقه آغاز کن و آیةالکرسی بخوان وقتی میخواهی حرکت کنی» (۱۲).
این روایت بیان میکند حتی اگر فرد در روزهای مکروه مانند چهارشنبه قصد انجام سفر یا کار مهمی را داشته باشد، با صدقهدادن و خواندن آیةالکرسی، میتواند بر نحوست آن غلبه کند.
در روایت دیگری، یکی از ائمه (علیهم السلام) از عمل پدر خود چنین نقل میکند: «کَانَ أَبِی إِذَا خَرَجَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ وَ فِی یَوْمٍ یَکْرَهُهُ النَّاسُ مِنْ مُحَاقٍ أَوْ غَیْرِهِ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ ثُمَّ خَرَجَ: پدرم وقتی روز چهارشنبه از پایان ماه یا روزی که مردم آن را نحس میدانند، مثل ماه محاق یا روزهای دیگر بیرون میرفت، صدقه میداد و سپس حرکت میکرد» (۱۳).
در روایاتی نیز بدون اشاره به روز خاصی، دادن صدقه برطرفکننده نحسی آن روز دانسته شده است؛ از جمله امام صادق (علیه السلام) میفرماید: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ إِذَا أَصْبَحَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِکَ الْیَوْم: هر کس صبحگاهان صدقهای بدهد، خداوند نحسی آن روز را از او دفع میکند» (۱۴).
همۀ این روایات نشان میدهند عامل اصلی نجات از نحوست، باور و توکل به خداوند و التزام به اوست، نه پرهیز مطلق از ایام. شاهد این مطلب نیز روایتی است که مسافرت در روز چهارشنبه نهتنها نکوهش نشده است، بلکه با نفی تطیّر (فال بد)، چنین کاری نشانۀ ایمان و اعتماد به امداد الهی معرفی شده است. در توقیعی از امام هادی (علیه السلام) در پاسخ به پرسش یکی از شیعیان آمده است: «مَنْ خَرَجَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا تَدُورُ خِلَافاً عَلَی أَهْلِ الطِّیَرَهِ وُقِیَ مِنْ کُلِّ آفَهٍ وَ عُوفِیَ مِنْ کُلِّ عَاهَهٍ وَ قَضَی اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ: کسی که روز چهارشنبه بیرون برود و دنبال خرافات و باورهای غلط مردم نرود، از هر بلا و بیماری در امان میماند و حاجتش برآورده میشود» (۱۵).
نتیجه
با بررسی منابع روایی و احادیث معتبر، مشخص میشود روز چهارشنبه در اسلام روزی نحس و شوم معرفی شده است؛ اما هیچ روایت صریحی عقد ازدواج در این روز را منع یا نهی نمیکند. توصیههایی که درباره برتری روز جمعه برای ازدواج آمده است، بیشتر ناظر به فضیلت و برکت آن روز است تا تحریم دیگر روزها. همچنین برخی احادیث مربوط به منع نزدیکی در شب چهارشنبه است، نه عقد یا ازدواج.
نکته مهم این است که باور به نحسی یک روز نباید مانع انجام امور مهم زندگی شود؛ زیرا با توکل به خداوند، انجام عمل خیر مثل صدقه و دوری از خرافات، میتوان بر هر نحوست غلبه کرد و کارها را با برکت به انجام رساند. بنابراین انجام مراسم عقد در روز چهارشنبه جایز است و میتوان با رعایت توصیههای دینی، نگرانیهای مربوط به شومی را به کمترین میزان رساند.
