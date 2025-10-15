خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: روایتی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) درباره این آیه قرآن: «اَحْسَنُ عَمَلاً» (۱) است که نقل می کنیم تا ببینیم عمل بهتر چه عملی است؟

آیا عمل بیشتر و متنوع تر یا نه؟

مسلماً جواب منفی است؛ زیرا معلم بشریت و آورنده شرع مقدس که خود ما را ترغیب به انجام اعمال نیک و شایسته فرموده، چنین نظری ندارد. «قَالَ اَبُو قُتَادَةُ سَأَلتُ النَّبِیّ(صلی الله علیه وآله) عَن قُولِهِ تَعَالَی: «اَیُّکُم اَحْسَنُ عَمَلاً» مَا عُنِیَ بِهِ؟ فَقَالَ: یَقُولُ: أَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَقْلاً ثُمّ قَالَ اَتَمُّکُم عَقْلاً وَ اَشَدُّکُم لِلّهِ خَوفاً وَ اَحْسَنُکُم فِیمَا اَمَرَ اللّهُ بِهِ وَ نَهَی عَنهُ نَظَراً وَ اِن کَانَ اَقَلَّکُم تَطَوُّعاً» (۲)؛ (ابو قتاده می گوید از پیامبر(صلی الله علیه وآله) درباره قول خداوند متعال: «أَیکُمْ اَحسَنُ عَمَلاً» سؤال کردم که مراد از این کلام که [کدام یک از حیث عمل بهترید] چیست؟ حضرت فرمودند: هر کدام که از حیث عقل بهترید و بهتر عقل خود را به کار می اندازید و تفکر می کنید. سپس فرمودند: بهترین شما از حیث عمل، کامل ترین شما از حیث عقل و خائف ترین شما است از جهت شدت ترس و نیکوترین شما است از حیث نظر در آنچه خداوند به آن امر و از آن نهی کرده). که یا مراد این است که دقت و فکری کند تا از فلسفه احکام مطلع شود و کورکورانه [خدا را] عبادت نکند و یا این که دقت می کند تا به اوامر و نواهی خداوند به نحو احسن جامه عمل بپوشاند، و در جایگاهی باشد که مرضیّ رضای خداوند است اگرچه از حیث عمل، عمل کمتری داشته باشد.

از این حدیث استفاده می شود که اگر انسان در یک ماه رمضان فقط یک آیه بخواند و پیرامونش تفکر کند، بهتر است تا ۳۰ جزء قرآن را بدون تفکر، تلاوت کند.

همچنین این روایت تائید می کند مضمون روایتی را که می گوید: «تَفَکُّرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِینَ سَنَةً»؛ (یک ساعت عالم بودن بهتر از ۷۰ سال عابد بودن است).(۳)

پی نوشت ها: