به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروه بینالمللی بحران در گزارش جدیدی هشدار داده که سیاستهای رهبر طالبان، میزان فقر و گرسنگی را افزایش داده و در عین حال، افغانستان را در سطح جهانی به شدت منزوی کرده است.
گزارش تحقیقی گروه بینالمللی بحران در مورد افغانستان روز پنجشنبه(۱۰ مهر) منتشر شده است. این گروه که یک سازمان غیر دولتی است، در بروکسل، پایتخت بلژیک مستقر است.
بر پایه این گزارش، افزون بر گسترش میزان فقر و گرسنگی، سیاستها و اقدامات طالبان، تهدیدهای تروریستی و مهاجرت مردم افغانستان به اروپا را نیز تشدید کرده است.
در این گزارش به وضوح آمده است که اقدامات حکومت طالبان در مهار بحران بشری و اقتصادی افغانستان ناکام بوده است.
به گفته گزارش این گروه، حکومت طالبان و رهبری آن تا زمانیکه در سیاستهای خود تجدید نظر نکند و انعطافپذیری نشان ندهد، وضعیت اقتصادی رو به وخامت خواهد رفت.
بر اساس یافتههای گزارش گروه بینالمللی بحران، کاهش کمکهای بینالمللی و خروج موسسات بینالمللی امدادرسان، خانوادههای آسیبپذیر و به خصوص زنان و دختران را در شرایط ناگوار قرار داده است.
این گزارش با اشاره به کاهش کمکهای بینالمللی تاکید ورزیده که اهداکنندگان بینالمللی به دریافتکنندگان در داخل افغانستان مشکوک هستند، زیرا این امکان وجود دارد که از کمکهای بینالمللی به نفع طالبان استفاده شود.
گزارش گروه بینالمللی بحران در اوج بحران بشری و اقتصادی افغانستان منتشر میشود. پیش از انتشار این گزارش، دهها سازمان دیگر بینالمللی از جمله دفتر هیات معاونت سازمان مللمتحد در کابل(یوناما) از گسترش روزافزون فقر و گرسنگی در این کشور هشدار داده بودند.
بر اساس گزارش نهادهای مربوط به سازمان مللمتحد از جمله اوچا، در حال حاضر ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
