قربانی شدن ۲۰ هزار علوی در سوریه!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «شوق ابراهیم» فعال سوری اعلام کرد: تعداد علویهایی که در سوریه جان خود را در جریان حملات رژیم جولانی از زمان سقوط بشار اسد از دست دادهاند، به بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده است.
وی افزود: تاکنون نزدیک به یک میلیون علوی نیز آوار و بیش از ۵۰ هزار تن دیگر ناپدید شدهاند.
شوق ابراهیم تصریح کرد: رژیم جولانی همچنان به جنایات فجیع خود علیه علویها ادامه میدهد به طوری که تعداد زیادی از اعدامهای میدانی به دلیل طایفه منتسب به شهروندان سوری رخ داده است.
پیشتر نیز منابع آگاه اعلام کردند که حملات عناصر تحت امر جولانی به ۹ منطقه مسکونی در شرق، جنوب و شمال دمشق پایتخت سوریه طی سه ماه گذشته تشدید شده است.
این منابع اضافه کردند، حملات تروریستهای جولانی با هدف بیرون راندن طوایف مختلف به ویژه علویها از این مناطق و جایگزین کردن خانوادههای خود صورت میگیرد.
