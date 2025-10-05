به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کشور مالی با موجی از ناآرامیهای امنیتی روبهرو شده است که شامل ترورهای هدفمند، کمینهای مسلحانه و بحران شدید سوخت میشود.
این تحولات همزمان با فعالیت گروههای مسلح وابسته به القاعده، از جمله «جماعة نصرة الإسلام والمسلمین» و «جبهه آزادیبخش أزواد» رخ داده و موجب فلج شدن حملونقل و خدمات عمومی در مناطق مختلف شده است.
از مهمترین تحولات اخیر، ترور «عبدالجلیل منصور حیدره» نماینده سابق پارلمان و رهبر طریقت تیجانیه در مالی است. وی در مسیر حرکت به سمت باماکو، پایتخت کشور، در نزدیکی شهر کومبوگو هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و در دم جان باخت. چند تن از همراهان او نیز زخمی شدند.
این ترور موجی از خشم را در کشورهای غرب آفریقا، بهویژه سنگال برانگیخت؛ زیرا حیدره نوه شیخ ابراهیم نیاس، یکی از برجستهترین چهرههای تیجانیه در قاره آفریقا بود.
این حادثه پس از ترور «ثیرنو امادو هادی تال» دیگر شخصیت صوفی، در ژانویه گذشته رخ داد که در جریان درگیری میان نیروهای مالی و گروههای افراطی کشته شد. این روند نشاندهنده افزایش هدفگیری چهرههای صوفی است که به حمایت از شورای نظامی حاکم در باماکو متهم میشوند.
در کنار این تحولات، گروههای مسلح با توقیف و تخریب صدها تانکر سوخت وارداتی از سنگال، ساحل عاج و گینه، موجب اختلال شدید در تأمین انرژی کشور شدهاند. گزارشها حاکی از آن است که محتوای بسیاری از این تانکرها به بازار سیاه منتقل شده و با قیمتهای گزاف فروخته میشود.
اتحادیه ملی ایستگاههای سوخت مالی اعلام کرده است که تأمین سوخت در باماکو و چند شهر بزرگ دیگر بهطور کامل متوقف شده و از دولت خواسته است برای بازگرداندن جریان طبیعی فرآوردههای نفتی اقدام فوری انجام دهد.
منابع محلی گزارش دادهاند که تماسهای محرمانهای میان شورای نظامی حاکم و رهبران «جماعة نصرة الإسلام والمسلمین» در جریان است تا محاصره سوختی پایان یابد و محدودیتهای فروش در مناطق روستایی کاهش یابد.
در همین حال، دولت مالی تلاش دارد با ارسال پیامهای اطمینانبخش به سرمایهگذاران و شرکتهای حملونقل منطقهای، نگرانیها را کاهش دهد.
این اقدامات پس از آن صورت گرفت که در مسیر باماکو به سگو، یک کمین مسلحانه جان همسر رئیس دادگاه اداری را گرفت و خود قاضی نیز زخمی شد.
..................................
پایان پیام/ 167
نظر شما