بازداشت رهبر محلی سنگالی در نیویورک؛ جامعه مسلمانان غرب آفریقا در شوک و تلاش برای آزادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نیویورک، بازداشت امام ال‌هادجی هادی تیوب، رهبر جامعه مسلمانان غرب آفریقا، موجی از نگرانی در میان مهاجران آفریقایی و فعالان حقوق مهاجران ایجاد کرده است. این رهبر محلی ۶۳ ساله اهل سنگال، اوایل اکتبر در خانه خود در منطقه برانکس توسط مأموران وزارت امنیت داخلی آمریکا بازداشت و به دادگاه مهاجرت فدرال در منهتن منتقل شد. تیوب که در زمان بازداشت وضعیت قانونی مشخصی نداشت، یک توافقنامه ترک داوطلبانه امضا کرد، اما به گفته وکیلش، این اقدام بدون مترجم و تحت شرایطی مبهم و فشارآور انجام شده است.

پس از بازداشت، تیوب به بزرگ‌ترین مرکز بازداشت مهاجران شرق آمریکا، Delaney Hall، منتقل شد. رهبران مذهبی و مدافعان حقوق مهاجران در نیویورک تلاش می‌کنند تا از طریق ارائه دادخواست، آزادی او را درخواست کنند و بررسی شود آیا او در معرض خطر آزار و اذیت پس از آزادی و اخراج به سنگال قرار دارد یا خیر.

جامعه مسلمانان غرب آفریقا در نیویورک به شدت تحت تأثیر این بازداشت قرار گرفته است. امام تیوب که سه دهه پیش مسجد کوچک منطقه برانکس، Jamhiyatu Ansarudeen-Deen، را تأسیس کرده بود، مرکز اصلی مهاجران غرب آفریقا در نیویورک شد و با دیگر اماکن عبادت و مرکز بین‌ادیانی همکاری می‌کرد. غیاب او، به ویژه در نماز جمعه، احساس فقدان معنوی عمیقی در میان اعضای جماعت ایجاد کرده است.

امام عمر نیاس، همکار تیوب در اداره مسجد، گفت فقدان این معلم قرآن مجرب و رهبر معنوی، خلأ شدیدی ایجاد کرده و اداره مسجد بدون او دشوار شده است. اعضای مسجد همچنان به استقبال مهاجران مسلمان ادامه می‌دهند و منتظر آزادی امام خود هستند.

وکیل تیوب، ماریسا جوزف، اعلام کرده است که با ارائه دادخواست درخواست آزادی فوری، امکان بررسی قانونی بازداشت و حق او برای مصاحبه ترس معتبر قبل از بازگرداندن به سنگال فراهم خواهد شد. (وقتی کسی بدون وضعیت قانونی در آمریکا بازداشت می‌شود و قرار است به کشورش برگردد، قبل از اخراج، یک مقام مهاجرتی با او مصاحبه می‌کند. در این مصاحبه فرد می‌تواند توضیح دهد که اگر به کشور خود بازگردانده شود، ممکن است جانش، آزادی یا امنیتش تهدید شود.) این مصاحبه می‌تواند تعیین کند آیا او در صورت بازگشت به کشورش با خطر آزار یا پیگرد مواجه خواهد شد یا خیر.

افرابا تمبداد، عضو مرکز اسلامی برانکس، تیوب را یکی از اولین رهبران جامعه مسلمانان غرب آفریقا معرفی کرد که فضاهای مذهبی برای تازه‌مسلمانان ایجاد کرده و به آموزش و هدایت آنان پرداخته است. تیوب به زبان‌های فرانسه، انگلیسی، عربی و زبان سنگالی مسلط است و معمولاً تازه‌مسلمانان را همراهی می‌کند.

با وجود ترس و نگرانی، مسجد Jamhiyatu Ansarudeen-Deen به خدمات خود به مهاجران ادامه می‌دهد و بر تعهدش به پذیرش مهاجران حتی بدون وضعیت قانونی تأکید دارد. امام نیاس گفت: نیویورک شهر مهاجران است و باید اجازه دهیم آنها به دنبال تحقق رویاهای خود در آمریکا باشند.

