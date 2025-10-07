ارتش مالی از کشته شدن ۱۵ فرد مسلح در ایالت سگو خبر داد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد کل نیروهای مسلح مالی اعلام کرد که در جریان یک عملیات نظامی گسترده در منطقه سوکولو واقع در ایالت سگو، در شمال شرق باماکو پایتخت این کشور، ۱۵ فرد مسلح کشته و حدود ۲۰ موتورسیکلت و تجهیزات لجستیکی آنان منهدم شده‌اند.

در بیانیه‌ی ارتش آمده است که این عملیات شامل حملات هوایی دقیق به مواضع و تحرکات گروه‌های مسلح در مناطق مختلفی از شهر تمبوکتو بوده است؛ به‌ویژه در نزدیکی منطقه «عین غوزما» که در آن چندین خودروی پیک‌آپ استتار شده متعلق به این گروه‌ها نابود شده‌اند.

فرماندهی ارتش مالی از «سطح بالای حرفه‌ای‌گری» نیروهای شرکت‌کننده در عملیات تقدیر کرد و از شهروندان خواست تا با نهادهای امنیتی همکاری کرده و هرگونه تحرک مشکوک را گزارش دهند تا در کاهش پایدار تهدیدات تروریستی نقش‌آفرینی کنند.

این عملیات تنها دو روز پس از حمله‌ای صورت گرفت که یک کاروان نظامی مالی را هدف قرار داد. گروه «نصرة الإسلام والمسلمین» مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد که در جریان آن چهار سرباز کشته شده و نیروهای این گروه موفق به تصرف سلاح‌ها و تجهیزات نظامی شده‌اند.

