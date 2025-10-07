  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آفریقا

ارتش مالی از کشته شدن ۱۵ فرد مسلح در ایالت سگو خبر داد

۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۴
کد خبر: 1735849
ارتش مالی از کشته شدن ۱۵ فرد مسلح در ایالت سگو خبر داد

ارتش مالی در عملیات گسترده‌ای در ایالت سیگو، ۱۵ فرد مسلح را کشت و تجهیزات آنان را منهدم کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد کل نیروهای مسلح مالی اعلام کرد که در جریان یک عملیات نظامی گسترده در منطقه سوکولو واقع در ایالت سگو، در شمال شرق باماکو پایتخت این کشور، ۱۵ فرد مسلح کشته و حدود ۲۰ موتورسیکلت و تجهیزات لجستیکی آنان منهدم شده‌اند.

در بیانیه‌ی ارتش آمده است که این عملیات شامل حملات هوایی دقیق به مواضع و تحرکات گروه‌های مسلح در مناطق مختلفی از شهر تمبوکتو بوده است؛ به‌ویژه در نزدیکی منطقه «عین غوزما» که در آن چندین خودروی پیک‌آپ استتار شده متعلق به این گروه‌ها نابود شده‌اند.

فرماندهی ارتش مالی از «سطح بالای حرفه‌ای‌گری» نیروهای شرکت‌کننده در عملیات تقدیر کرد و از شهروندان خواست تا با نهادهای امنیتی همکاری کرده و هرگونه تحرک مشکوک را گزارش دهند تا در کاهش پایدار تهدیدات تروریستی نقش‌آفرینی کنند.

این عملیات تنها دو روز پس از حمله‌ای صورت گرفت که یک کاروان نظامی مالی را هدف قرار داد. گروه «نصرة الإسلام والمسلمین» مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد که در جریان آن چهار سرباز کشته شده و نیروهای این گروه موفق به تصرف سلاح‌ها و تجهیزات نظامی شده‌اند.

...........................
پایان پیام/ 167

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha