در این گزارش آمده است که گروه نُصرة الإسلام و المسلمین – بزرگ‌ترین شاخه وابسته مستقیم به سازمان القاعده در منطقه – محاصره‌ای بر واردات سوخت اعمال کرده که باعث فلج شدن اقتصاد مالی شده است.

به گفته‌ی مجله، این استراتژی خفه‌کننده موجب تعطیلی مدارس، جلوگیری از برداشت محصولات کشاورزی در مناطق مختلف، و اختلال جدی در دسترسی به برق شده است.

آسیمی گویتا رئیس شورای نظامی حاکم بر مالی از مردم خواسته تا برای عبور از بحران تلاش کنند و وعده داده است که تمام توان خود را برای تأمین سوخت به کار گیرد.

«باکاری سامبی» مدیر مؤسسه‌ی تیمبوکتو برای مطالعات (مستقر در داکار، سنگال)، در گفت‌وگو با مجله گفت: دولت مالی دیگر هیچ کنترلی بر قلمرو خود ندارد و نیروهایش را فقط در اطراف باماکو متمرکز کرده تا از حکومت محافظت کند.

او افزود: حمایت مردمی از دولت نظامی به‌سرعت در حال فرسایش است، زیرا حکومت نتوانسته وعده‌ی خود برای تأمین امنیت را محقق کند.

آیا باماکو سقوط خواهد کرد؟

بر اساس گزارش، ناظران بعید می‌دانند که باماکو به‌زودی سقوط کند، زیرا گروه نُصرة الإسلام و المسلمین توان نظامی یا اداری لازم برای تصرف پایتخت را ندارد.

«چارلی ویرب» تحلیلگر شرکت مشاوره‌ی «آلبیداران ثرت» به مجله گفت: فکر نمی‌کنم این گروه توان یا نیت تصرف باماکو را داشته باشد، اما تهدیدی که اکنون علیه پایتخت ایجاد کرده، بی‌سابقه است.

مجله نوشت که این گروه طی ماه‌های اخیر نفوذ خود را به بخش وسیعی از خاک مالی گسترش داده و منابع مالی‌اش را از دریافت مالیات و باج‌گیری از طریق آدم‌ربایی تأمین می‌کند.

به گفته‌ی باکاری سامبی، هدف راهبردی گروه از این محاصره سقوط نظام حاکم است. یک منبع امنیتی اروپایی نیز تأکید کرده که این گروه می‌خواهد شورای نظامی را سرنگون کند و دولتی تشکیل دهد که بتواند با آن مذاکره کرده و سیاست‌هایش را به اجرا بگذارد.

گزینه‌ی مذاکره

در ادامه‌ی گزارش آمده است که یکی از گزینه‌های دولت مالی، مذاکره با رهبری گروه جهادی است.

یکی از نمایندگان محلی که نخواست نامش فاش شود، به مجله گفت: دولت در حال حاضر تلاش می‌کند از جهادی‌ها برای رفع محاصره‌ی سوخت، نوعی آتش‌بس بگیرد.

انتصاب ژنرال تومانی کونه به‌عنوان رئیس ستاد ارتش زمینی دو هفته پیش، ممکن است نشانه‌ای از چنین رویکردی باشد، زیرا او با محافل جهادی آشنایی دارد و پیش‌تر نیز تلاش‌هایی برای مذاکره با آنان انجام داده است و اکنون در پی احیای گفت‌وگوها به‌منظور دستیابی به دست‌کم یک آتش‌بس موقت است.

گزارش هشدار می‌دهد که تداوم این استراتژی خفگی اقتصادی ممکن است به فروپاشی کامل دولت مالی منجر شود که پیامدهای فاجعه‌باری برای کل منطقه خواهد داشت.

محاصره و خفگی اقتصادی

در گزارشی دیگر از همین مجله که به قلم «ماهر جبی» و «عثمان أسکوفاری» نوشته شده، آمده است که از سپتامبر گذشته، گروه نُصرة الإسلام و المسلمین حملات خود را علیه جاده‌هایی که باماکو را به بنادر ساحل عاج و سنگال متصل می‌کنند، تشدید کرده است.

از ژوئن گذشته، دولت مالی فروش سوخت در بطری و گالن را در مناطق روستایی ممنوع کرده بود تا با محدود کردن تحرکات گروه‌های مسلح (که معمولاً با موتورسیکلت جابه‌جا می‌شوند) منابع سوخت‌شان را خشک کند.

در مقابل، گروه جهادی این محاصره‌ی سوخت علیه باماکو را پاسخی به همان تصمیم دولت اعلام کرده است.

یک منبع نظامی برای توضیح وضعیت گفت: باید درک کرد که وقتی از محاصره حرف می‌زنیم، منظور موانع ثابت با تابلو نیست. معمولاً ده‌ها مرد مسلح با موتورسیکلت در جاده‌ها رعب ایجاد می‌کنند و بعد ناپدید می‌شوند. در چنین شرایطی، حتی با حملات هوایی هم مقابله با آنان دشوار است، چون به‌سرعت میان غیرنظامیان پنهان می‌شوند. ما با وضعیتی از عدم توازن روبه‌رو هستیم.

به نوشته‌ی مجله، اعضای گروه در جاده‌ی اصلی شماره‌ی ۱ (که مالی را به سنگال متصل می‌کند) و جاده‌ی شماره‌ی ۷ (که به بندر ساحل عاج می‌رسد) فعال‌اند و از حاشیه‌ی جنگل‌ها برای حملات ناگهانی به کاروان‌های سوخت استفاده می‌کنند.

موضع آمریکا

مجله می‌نویسد: مالی به‌طور کامل به واردات فرآورده‌های نفتی وابسته است و در صورت نبود آن، همه‌ی بخش‌های اقتصادی کشور با پیامدهای شدید کمبود سوخت روبه‌رو می‌شوند.

«مودیبو ماو ماکالو» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مجله هشدار داده است که تداوم کمبود سوخت به افزایش تورم و بالا رفتن قیمت برق، حمل‌ونقل و مواد غذایی منجر می‌شود و احتمالاً فعالیت‌های صنعتی را نیز به‌شدت کند خواهد کرد.

در همین حال، «کریستوفر لاندو» معاون وزیر خارجه‌ی آمریکا، اخیراً با «عبدالله دیوپ» وزیر خارجه‌ی مالی، درباره‌ی چالش‌های امنیتی منطقه در سایه‌ی افزایش حملات گروه‌های مسلح گفت‌وگو کرده است.

او در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) از نیروهای مسلح مالی تمجید کرد و تلاش‌های آن‌ها در مبارزه با گروه‌های افراطی، به‌ویژه گروه نُصرة الإسلام و المسلمین وابسته به القاعده، را ستود.

این اظهارات، به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر آشکار در موضع واشنگتن نسبت به دولت نظامی مالی پس از سال‌ها تنش دیپلماتیک تلقی می‌شود. ناظران بر این باورند که این سخنان حاکی از تمایل آمریکا برای بازسازی روابط و همکاری مجدد با مقامات مالی است.

