به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قاره آفریقا با افزایش بیسابقه نزاعهای مسلحانه مواجه است و بیشتر جنگهای فعلی جهان در این قاره جریان دارد. این وضعیت موجب بزرگترین بحران آوارگان جهان شده و همزمان تلاشهای بینالمللی برای کمکرسانی و عملیات حفظ صلح کاهش یافته است.
براساس گزارش شبکه الجزیره انگلیسی، کارشناسان افزایش این بحرانها را به عوامل متعددی نسبت میدهند، از جمله ضعف ساختارهای سیاسی، بحرانهای اقتصادی و مداخلات خارجی که تنشهای محلی را تشدید میکند.
گزارش میافزاید که تعداد گروههای مسلح در مناطقی مانند ساحل آفریقا و شاخ آفریقا رو به افزایش است، در حالی که حکومتهای مرکزی ضعیف و مأموریتهای صلح سازمان ملل در کشورهایی مانند مالی و جمهوری دموکراتیک کنگو به دلیل کمبود منابع و مشکلات امنیتی به شکست منجر شدهاند. این وضعیت باعث ایجاد خلأ امنیتی شدید شده است.
همچنین کاهش بودجه بینالمللی برای برنامههای امدادی، رنج میلیونها آواره داخلی و پناهنده را تشدید کرده است. تاثیر تغییرات اقلیمی نیز بر تشدید نزاعها بیتاثیر نبوده؛ موجهای خشکسالی و سیل در مناطقی که به کشاورزی و دامداری وابستهاند، موجب رقابت بر منابع شده است.
این نزاعها تنها محدود به جنگهای سنتی میان دولتها و گروههای مسلح نیست، بلکه شامل درگیریهای قومی و مذهبی، نزاع بر سر زمین و منابع طبیعی نیز میشود، که یافتن راهحل را بسیار پیچیده میسازد.
در چنین شرایطی، گزارش تاکید دارد که بازنگری در سازوکارهای مداخله بینالمللی، تقویت تلاشهای دیپلماتیک و انسانی و حمایت موثر از دولتها و جوامع محلی ضروری است.
گزارش در پایان هشدار میدهد که آینده آفریقا به توانایی جامعه جهانی در مواجهه با ریشههای بحرانها، نه تنها پیامدهای آنها، بستگی دارد؛ از طریق پشتیبانی از توسعه پایدار، تقویت حکومتداری خوب و کاهش مداخلاتی که تنشها را تشدید میکنند.
