انتقاد امام جمعه شیعیان مزار شریف از ممنوعیت بزرگداشت روز معلم در هرات توسط طالبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین فیاضی امام جمعه شیعیان شهر مزار شریف در مصلای سلطانیه، با انتقاد از ممنوعیت بزرگداشت روز معلم در هرات توسط طالبان، به جایگاه بلند معلم در اسلام اشاره کرد.

وی در خطبه دوم نماز جمعه ۱۸ مهر ماه، بعد از توصیه مردم به تقوای الهی گفت: در هفته گذشته در تقویم کشور روز جهانی معلم بود، که ما به همه معلمان کشور این روز را تبریک عرض می‌کنیم و برای آنها آرزوی توفیق داریم.

فیاضی در ادامه با تأکید بر لزوم احترام به معلم گفت: کسانی که در ساخت کشور نقش اساسی را ایفا می‌کنند، معلمان و آموزگاران جامعه می‌باشند. خوب است که در این روز از مقام و زحمات معلم تجلیل شود. باید مسئولین کشور رنج‌های معلمان را درک کنند و به مشکلات اقتصادی معلمان رسیدگی کنند.

امام جمعه شیعیان مزار شریف با انتقاد از وضع ممنوعیت بزرگداشت روز معلم در استان هرات گفت: متأسفانه دیده بودم که در هرات اطلاعیه داده بودند که تجلیل از روز معلم حرام است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: سه نفر به گردن شما حق پدری دارد: پدر، پدر زن و معلم؛ و در ادامه فرمود: من و علی(ع) پدران این امت هستیم.

وی ادامه داد: آیا ادا کردن حق یک پدر و احترام گذاشتن به پدر(معلم) می‌تواند زشت و خدای نکرده حرام و خلاف شریعت محمدی(ص) باشد؟! باید بدانیم که افغانستان آینده را، معلمان امروز می‌سازند.

حجت الاسلام فیاضی در ادامه خطبه دوم نماز جمعه مزار شریف به حمله پنجشنبه‌شب پاکستان در کابل پرداخت و خاطرنشان کرد: این به لحاظ قوانین بین‌المللی نقض حاکمیت کشور است و هیچ کشوری حق ندارد حاکمیت کشور دیگری را نقض کند. ملت افغانستان این حمله را محکوم می‌کند.

وی در پایان به نشست اخیر «فرمت مسکو» درباره افغانستان با حضور امیر خان متقی، وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان اشاره کرد و گفت دراین نشست کشورهای همسایه افغانستان نگران حضور آمریکا در افغانستان بودند که آقای امیر خان متقی به آنان اطمینان داد که حکومت مانع حضور نظامی آمریکایی‌ها به افغانستان خواهد شد.

