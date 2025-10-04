ارسال بیش از 1400 اثر به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ایرج شاکرینیا» معاون فرهنگی دانشگاه گیلان در گفتوگویی به برگزاری سی و دومین اجلاس سراسری نماز در گیلان اشاره کرد و گفت : یک هزار و ۴۲۲ اثر به دبیر خانه این اجلاس ارسال شده است.
معاون فرهنگی دانشگاه گیلان افزود: از این مجموع ۷۲۳ اثر برای داوری انتخاب شد و ۷۳ داور در این اجلاس داوری این آثار را انجام دادهاند.
معاون فرهنگی دانشگاه گیلان گفت: ۱۳ مقاله از این مجموع آثار انتخاب و در روز اجلاس (پنجشنبه، ۱۷ مهر) تجلیل خواهند شد.
شاکری نیا تصریح کرد: از بخش پوستر، اینفوگرافی ۶ برگزیده، تجربه زیسته ۵ برگزیده، سایر تألیفات و تحقیقات مرتبط ۲ برگزیده با آثار نقاشی و کتاب از دیگر آثار برگزیده این اجلاس است.
گفتنی است، سی و دومین اجلاس سراسری نماز، روز پنجشنبه، ۱۷ مهرماه در رشت برگزار میشود.
