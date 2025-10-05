رونمایی از موسوعه «مستندات تروریست القاعده و داعش در عراق» در کتابخانه فاطمی + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب موسوعه «توثیق ارهاب القاعده و داعش فی العراق» که در مرکز بینه عتبه حسینی تولید و منتشر شده است ظهر امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مشرف معاون فرهنگی حرم مطهر بانوی کرامت و حجت‌الاسلام علی القرعاوی مسئول مرکز بینه حرم امام حسین علیه‌السلام در سالن حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها کتابخانه حرم مطهر بانوی کرامت رونمایی شد.

حجت‌الاسلام علی القرعاوی مدیر مرکز بینه عتبه حسینی ابراز داشت: این موسوعه منابع فکری و حامیان مادی و معنوی افراط گرایان داعش و القاعده را مورد بررسی قرار داده است و با انجام مصاحبه با مردم و جمع آوری مستندات تاریخی تحلیل وقایع صورت گرفته توسط داعش و القاعده در عراق را مستندسازی کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس مستندات حمایت‌هایی که از داعش صورت می‌گرفت به دو نوع بود که یکی اعزام نیرو از کشورهای مختلف مانند الجزایر، لیبی، تونس و سایر کشورها بود و دیگری حمایت‌های مادی که بیشترین کمک‌ها توسط امارات متحده عربی صورت گرفته است.

مدیر مرکز بینه عتبه حسینی افزود: این اثر به زبان عربی نوشته شده و ترجمه انگلیسی و فرانسه آن را شروع کرده‌ایم و برای ترجمه به زبان‌های فارسی و اردو نیز در حال برنامه‌ریزی و پیدا کردن افراد متخصص هستیم که به زودی انجام خواهد شد.

وی افزود: همچنین تحلیل‌های روانشناس و جامه‌شناسی نسبت به تروریست در عراق در این موسوعه صورت گرفته و کتاب‌های ادبی نظیر رمان، داستان و شعر نیز در کنار این کتاب تولید و منتشر شده است.

گفتنی است یک نسخه از این موسوعه به کتابخانه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها اهدا شد که در اختیار پزوهشگران قرار خواهد گرفت.

