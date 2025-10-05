کانون پرورش فکری؛ سنگر تربیت نسل مؤمن، خلاق و امیدوار به آینده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سجادکوچکنژاد» امروز یکشنبه، 13 مهر 1404 در دومین نشست هماهنگی و برنامهریزی آیینهای روز جهانی و هفته ملی کودک استان گیلان، اظهار کرد: انتخاب شعار «کودکان، حال خوش زندگی» برای این ایام، بیانگر اهمیت موضوع در این برهه است.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در ادامه با تبریک هفته نیروری انتظامی، به تشریح سیاستهای کلان نظام و فعالان فرهنگی در مسیر رشد و شکوفایی آیندهسازان ایران اسلامی پرداخت و ضمن با اهمیت توصیفکردن برنامههای فرآیندمحور در این عرصه اظهارکرد: نامگذاری روز جهانی و هفته ملی کودک ریلگذاری مسیر محسوبمیشود و ضرورتدارد برای تمامی ایام سال کودکان برنامهریزی داشتهباشیم.
وی نیل به هدفها را نیازمند خارجشدن از چارچوب نشستها ارزیابی و تاکیدکرد: حضور کنشگران عرصه فرهنگ در میدان عمل لازم و ضروری است.
کوچکنژاد برهمیناساس، تحقق عدالت اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را ضرورتی اجتنابناپذیر توصیف و تاکیدکرد: ضرورتدارد بهرهمندسازی تمامی مخاطبان از خدمات فرهنگی ارایه برنامههای هدفمند به کودکان ساکن شهرها، مناطق روستایی و کمبرخوردار در دستور کار قرار گیرد.
تشریح برنامههای کانون پرورش فکری در قالب مراکز فرهنگی هنری ثابت، فراگیر، کتابخانههای پستی و مراکز سیار شهری و روستایی، دیگربخش صحبتهای سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در این نشست بود و وی با اشاره به رویکرد کانون در جهت همراهسازی هرچهبیشتر خانوادهها با فعالیتهای فرهنگی اظهارکرد: ضروری است به این مهم در برنامههای روز جهانی و هفته ملی کودک توجه کنیم.
لزوم احیای زبان مادری در بستر فعالیتهای فرهنگی و هنری، فراهمسازی فرصت بهرهگیری کودکان از دیدگاههای پیشکسوتان عرصههای مختلف و استفادهاز ظرفیتهای اعضای نوجوان در قالب کانونیاران و مشاوران نوجوان فعالان فرهنگی و نقشآفرینی موثر کارگروه تخصصی کودک و نوجوان در استان، از دیگر مواردیبود که کوچک نژاد برآن تاکید داشت.
وی در ادامه، به اهم برنامههای کانون گیلان در هفته ملی کودک اشاره و اظهارکرد: ثبتنام رایگان کودکان در مراکز فرهنگی هنری، گشایش نمایشگاه سفر کتاب، برگزاری ویژهبرنامه ادبی و هنری«با بچههای روستا»، جشن ملی نوخوانها، برپایی نشست تخصصی فرزندپروری، برگزاری جشنواره علمی، راهاندازی پیکامید، اجرای جشن بزرگ هفته ملی کودک، خوانش بیانیه حقوقکودک در میعادگاههای نماز جمعه و همچنین، برپایی نشستهای حال خوشزندگی، اجرای فعالیتهای زیستمحیطی و تجلیل از اعضای برگزیده کانون از جمله برنامههای این مجموعه فرهنگی در روز جهانی و هفته ملی کودک بهشمار میرود.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در پایان از کانون به عنوان همیار بیمنت مجموعههای فرهنگی یادکرد و گفت: کانون پرورش فکری یکی از تاثیرگذارترین مجموعههای فعال در عرصه کودک و نوجوانان است و براین اساس برای همراهی و همگامی با دیگر فعالان این حوزه آمادگی داریم.
صحبتهای سرپرست معاونت فرهنگی و کارشناس مسوول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تشریح برنامههای پیشنهادی از سوی مسوولان و نمایندگان دستگاههای عضو کمیته برگزاری هفته کودک استان گیلان، از دیگر برنامههای این نشست محسوب میشد.
حاضران در این همنشینی، از تولید محتوا و انتشار در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، همراهسازی حداکثری جامعه با برنامههای این ایام، برگزاری کارگاهها و نشستهای تخصصی و آموزشی، فراهمسازی زمینه بازدید کودکان از موزهها، برگزاری اردوهای یکروزه، عیادت از کودکان بستری در مراکز درمانی، ارایه خدمات پزشکی رایگان، اجرای مسابقههای ورزشی به عنوانبخشی از برنامههای دستگاه متبوع خود خبردادند و بر لزوم همگرایی در مسیر پیشبرد برنامههای این ایام تاکیدکردند.
