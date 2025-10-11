خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)_ابنا:در تاریخ منازعات بین‌الملل، همواره قدرت‌های استکباری از "صلح" به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف استعماری خود استفاده کرده‌اند. طرح به اصطلاح صلحی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، برای غزه مطرح کرد، نمونه‌ای بارز از این خدعه بزرگ است. برای درک این فریب، باید به منابع اصیل اسلامی، تاریخ ائمه معصومین(ع) و تحلیل اهداف پنهان استکبار جهانی رجوع کنیم.



۱. خدعه دشمن در پوشش صلح در قرآن



قرآن کریم به صراحت در مورد خدعه و نیرنگ دشمنان هشدار داده و مؤمنان را از فریبکاری آنان آگاه می‌سازد. در سوره آل عمران، آیه ۱۲۰ می‌فرماید:

"وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ"

"و اگر صبر کنید و تقوا پیشه سازید، نیرنگ آنان هیچ زیانی به شما نمی‌رساند. بی‌گمان خدا به آنچه انجام می‌دهند احاطه دارد."



این آیه نشان می‌دهد که دشمنان همواره در حال "کید" (نیرنگ و حیله) هستند، اما اگر مؤمنان صبر و تقوا داشته باشند، این نیرنگ‌ها بی‌اثر خواهد بود. طرح صلح ترامپ نیز نمونه‌ای از همین "کید" است؛ صلحی که در پشت آن، برنامه‌ای برای نابودی مقاومت و سلطه بر مردم مظلوم غزه نهفته است.

۲. صلح امام حسن مجتبی(ع)؛ درس‌هایی برای تاریخ



صلح امام حسن مجتبی(ع) با معاویه، نمونه‌ای تاریخی از صلحی اجباری و توأم با خیانت دشمن است. امام حسن(ع) به دلیل خیانت سپاهیان خود و عدم همراهی مردم، مجبور به صلح با معاویه شد. اما معاویه نه تنها به شرایط صلح پایبند نماند، بلکه به تدریج پایه‌های حکومت اموی را مستحکم کرد و در نهایت، امام حسن(ع) به دست جعده، همسر خیانتکارش، به شهادت رسید.



این واقعه نشان می‌دهد که صلح با دشمنی که به عهد خود وفادار نیست، تنها به تقویت موقعیت او و تضعیف جبهه حق می‌انجامد. طرح صلح ترامپ نیز دقیقاً با همین هدف مطرح شده است؛ خلع سلاح مقاومت، تضعیف مردم غزه و در نهایت، تسلط کامل رژیم صهیونیستی بر این سرزمین.



۳. اهداف پنهان طرح ترامپ؛ کشتار جمعی و خلع سلاح



ترامپ در طرح خود، بر "صلح" ظاهری تأکید دارد، اما اهداف پنهان آن را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:



· خلع سلاح مقاومت: ترامپ با طرح صلح، در پی خلع سلاح گروه‌های مقاومت در غزه است تا رژیم صهیونیستی بتواند بدون هیچ مانعی به کشتار و سرکوب مردم ادامه دهد.

· تثبیت حاکمیت صهیونیستی: این طرح در راستای تحقق "معامله قرن" است که هدف نهایی آن، نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان و تثبیت سلطه رژیم صهیونیستی بر سرزمین‌های اشغالی است.

· کشتار جمعی: با خلع سلاح مقاومت، رژیم صهیونیستی می‌تواند به راحتی به کشتار جمعی مردم غزه ادامه دهد، بدون اینکه با مقاومت جدی روبرو شود.



۴. نقشه شوم آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل

آمریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، در پی القای این تصور هستند که صلح تنها راه حل بحران غزه است. اما این صلح، صلحی تحمیلی و ناعادلانه است که در آن، حقوق مردم فلسطین نادیده گرفته می‌شود. در روایات معتبر اسلامی نیز به این نوع صلح‌های فریبنده اشاره شده است. امام علی(ع) در خطبه ۱۴۶ نهج‌البلاغه می‌فرمایند:

"صُلْحٌ یَدَعُ الْأَعْدَاءَ فِی رَاحَةٍ وَ یُؤْذِی الْأَوْلِیَاءَ"

"صلحی که دشمنان را در آسایش گذارد و به دوستان آزار رساند."



این بیان گویای آن است که صلحی که به نفع دشمن و به زیان دوستان باشد، هرگز قابل قبول نیست.

نتیجه‌گیری

صلح نمایشی ترامپ برای غزه، چیزی جز یک فریب بزرگ نیست. قرآن کریم و تاریخ اسلام به ما می‌آموزند که دشمنان همواره در پشت نقاب صلح، به دنبال تحقق اهداف شوم خود هستند. صلح امام حسن(ع) نیز درس بزرگی برای مسلمانان است که صلح با دشمن خائن، تنها به تقویت او و تضعیف جبهه حق می‌انجامد. مردم غزه و مقاومت فلسطین باید هوشیار باشند و فریب چنین طرح‌هایی را نخورند. تنها راه نجات، مقاومت و اتکال به خدای متعال است که در سوره انفال، آیه ۶۰ می‌فرماید:

"وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ"

"و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبان آماده سازید تا دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید."*



نویسنده:فاطمه پورعباس