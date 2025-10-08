امنیت به مثابه نعمتی الهی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: هفته نیروی انتظامی در ایران فرصتی برای تکریم خدمتگزاران امنیت جامعه است. این مقاله با رویکرد قرآنی به تبیین جایگاه امنیت و نیروی انتظامی میپردازد و مفاهیم قرآنی مرتبط با امر حفاظت از جامعه را بررسی میکند.



امنیت به عنوان یکی از نعمتهای بزرگ الهی در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است. خداوند در سوره قریش به نعمت امنیت و آرامش اشاره میکند: «فلیعبدوا رب هذا البیت الذی أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» (پس باید پروردگار این خانه را بپرستند که آنها را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت).



مبانی قرآنی امنیت

۱. امنیت به عنوان نعمت الهی



قرآن کریم در آیات متعددی امنیت را از بزرگترین نعمتهای خداوند میداند. در سوره نساء آیه ۸۳ میفرماید: «و لولا فضل الله علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان إلا قلیلاً» (و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز عده کمی، همه از شیطان پیروی میکردید).



۲. مسئولیت همگانی در برقراری امنیت

قرآن کریم در سوره آل عمران آیه ۱۰۴ میفرماید: «ولتکن منکم أمة یدعون إلی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر وأولئک هم المفلحون» (و باید از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و به معروف امر و از منکر نهی نمایند و آنان همان رستگارانند).



نقش نیروی انتظامی در قرآن



۱. اجرای عدالت

نیروی انتظامی به عنوان مجری قانون، نقش مهمی در تحقق عدالت دارد. قرآن در سوره نساء آیه ۵۸ میفرماید: «إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلی أهلها وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل» (خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانشان بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری میکنید، به عدالت داوری کنید).



۲. امر به معروف و نهی از منکر



این اصل قرآنی به صورت سازمانیافته در نیروی انتظامی متجلی میشود. آنها با جلوگیری از جرائم و برقراری نظم، در واقع امر به معروف و نهی از منکر میکنند.



هفته نیروی انتظامی از منظر قرآن



۱. تکریم خدمتگزاران امنیت

قرآن کریم در سوره توبه آیه ۱۱۲ میفرماید: «التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین» (توبهکنندگان، عبادتکنندگان، سپاسگزاران، روزهداران، رکوعکنندگان، سجدهکنندگان، امرکنندگان به معروف و نهیکنندگان از منکر، و حافظان حدود الهی هستند و مؤمنان را بشارت ده).



۲. قدردانی از مجاهدان راه امنیت

نیروی انتظامی به عنوان مجاهدان راه امنیت، شایسته تقدیر و قدردانی هستند. قرآن در سوره نساء آیه ۹۵ میفرماید: «فضل الله المجاهدین بأموالهم وأنفسهم علی القاعدین درجة» (خداوند مجاهدان را که با مال و جان خود جهاد میکنند، بر قاعدان برتری داده است).

نتیجه‌گیری



هفته نیروی انتظامی فرصتی است برای تجلیل از کسانی که در مسیر تحقق امنیت، این نعمت بزرگ الهی، تلاش میکنند. از منظر قرآن، امنیت تنها به معنی نبود تهدید فیزیکی نیست، بلکه شامل امنیت روانی، اجتماعی و معنوی نیز میشود که نیروی انتظامی در تأمین آن نقش بسزایی دارد.