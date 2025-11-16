درخشش بانوان دارالقرآن آستان مقدس حسینی در مسابقات عراق

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بانوان حافظ دارالقرآن آستان مقدس حسینی در هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن زنان عراق موفق به کسب رتبههای برتر شدند. مسئول مرکز رسانه قرآنی آستان مقدس حسینی ، اعلام کرد این رقابتها با حضور گسترده شرکتکنندگان از ۱۰ استان عراق از جمله بصره، ذیقار، دیوانیه، بابل، بغداد، نجف، کربلا، صلاحالدین و واسط برگزار شد.
به گفته او، حضور قاریان زن آستان مقدس حسینی از نظر تعداد و سطح فنی چشمگیر بود و مراسم تجلیل از برگزیدگان در صحن مطهر حرم امام حسین(ع) در فضایی معنوی برگزار شد. هیئت داوران نیز سطح مسابقات و تلاش برگزارکنندگان را ستود.
در بخش حفظ، «دعا میثم عبدالزید» از شعبه بابل رتبه نخست را به دست آورد و «میعاد سعید خمیس» از بصره دوم شد. رتبه سوم نیز به «زینب حنون خلف» از همین استان رسید. در بخش قرائت نیز «سَتّار جبار» از بصره رتبه دوم و «معصومه عباس حطیحط» رتبه سوم را کسب کردند.
این رقابتها روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۲ و ۱۳ نوامبر به همت مرکز ملی علوم قرآنی عراق و با شعار «نمایندگی عراق؛ افتخاری برای همگان» در حرم امامین عسکریین(ع) در سامرا برگزار شد. هدف از برگزاری آن، انتخاب برترینها برای حضور در مسابقات بینالمللی قرآن اعلام شده است.
گفتنی است این رقابتها با نظارت حیدر حسن الشمری، رئیس اداره اوقاف شیعیان عراق برگزار شد و تعدادی از حافظان و قاریان زن مؤسسات و مراکز قرآنی بانوان آستانهای مقدس عراق و زیارتگاههای دینی در آن شرکت کردند.
.............
پایان پیام
نظر شما