دختر؛ آیینه رحمت و خاستگاه شجاعت

خبرگزاری بین المللی اهلبیت(ع) - ابنا: روز جهانی دختر، فرصتی است تا بار دیگر به گوهر گرانبهایی بیندیشیم که خداوند در وجود دختران به ودیعه نهاده است؛ گوهر لطافت، ایمان، اندیشه و تربیت. این روز تنها یادآور حق آموزش و فرصتهای برابر نیست، بلکه تذکری است به وجدان جهانی که تربیت دختر یعنی تربیت آینده، و احترام به دختر یعنی تضمین سلامت اخلاقی و فرهنگی یک ملت. در نگاه قرآن، دختران نشانه رحمت و نعمتاند، نه ناتوانی و ضعف. خداوند در آیهای ظریف دلهای جاهلیت را که از شنیدن خبر تولد دختر به خشم میآمدند نکوهش میکند و میفرماید:
«وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ» (سوره نحل،آیه ۵۸)
اما همان خداوند در ادامه آفرینش، از زن و دختر نسلی پدید آورد که پیامبران، امامان و قهرمانان از دامان آنان برخاستند. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «من کانت له ابنة فأدبها فأحسن أدبها وعلّمها فأحسن تعلیمها، کانت له ستراً من النار.» تربیت دختر، تربیت بهشت است؛ تربیتی که پناه انسان در دنیا و آخرت میشود.
هیچ تمدنی بدون زنان آگاه و دختران فرهیخته دوام نمیآورد. دختران، مادران فردا هستند؛ آموزگاران وجدان، ایمان و آزادگی در نسلهای آینده. آنان نخستین معلمان کودکانیاند که فردا در میدان عدالتخواهی و دفاع از حق خواهند ایستاد. در فرهنگ اسلامی، تربیت دختر نه فقط به معنای آموزش مهارت و دانش، بلکه تربیت روحی برای ساختن انسانهای ظلمستیز، اهل ایمان و قهرمان است. بانوانی چون حضرت فاطمه زهرا(س)، زینب کبری(س) و فاطمه معصومه(س)، نه تنها نماد پاکی و ایمان، بلکه پرچمداران بصیرت، شجاعت و مقاومت در برابر ستم بودهاند. از دامان چنین زنانی، فرزندانی برخاستند که در تاریخ انسانیت، چراغ هدایت شدند؛ از امام حسین(ع) تا قهرمانان دفاع از حق در همه دورانها. از اینرو، تربیت دختر یعنی تربیت بذرهای بیداری و عدالت در زمین.
در جهانی که رسانه و مصرفگرایی گاه هویت دختران را به بازی میگیرد، بازگشت به آموزههای قرآن و اهلبیت(ع) ضرورتی حیاتی است. اسلام، دختر را صرفاً جنس دوم نمیداند، بلکه او را محور رشد انسان و معمار تمدن توحیدی میشمارد. دختر مسلمان امروز، در عرصه علم، فناوری، هنر و ایمان میدرخشد؛ او نسل جدیدی از دختران قهرمان و بصیر را پرورش میدهد که نه در برابر ظلم خاموش میمانند و نه در برابر تهاجم فرهنگی هویت خود را میبازند. او میداند که رسالتش تنها در پرورش جسم نیست، بلکه در بیدار کردن جانهاست؛ رسالتی که حضرت زینب(س) در کربلا به او آموخت و فاطمه زهرا(س) با خون دل به او سپرد. هر دختری که با ایمان، علم و عزت رشد کند، در حقیقت سنگ بنای جامعهای را میگذارد که بر پایه عدالت، آزادی و کرامت استوار است.
روز جهانی دختر، روز تأمل است؛ تأمل در اینکه چگونه باید جهان را برای دختران امنتر، پاکتر و الهیتر ساخت. در دنیای ارتباطات امروز، امنیت حقیقی در ایمان و فرهنگ شکل میگیرد. جامعهای که دخترانش با اندیشه، عفاف، ایمان و اعتماد به نفس رشد کنند، هیچ قدرتی نمیتواند آن را به زانو درآورد. چنانکه امام خمینی(ره) فرمودند: «از دامن زن، مرد به معراج میرود.» اگر دامن دختران، دامن پاک ایمان و عزت باشد، نسل آینده، نسلی ظلمستیز، قهرمان و حقیقتطلب خواهد بود. امروز جهان بیش از هر زمان دیگر نیازمند نگاه قرآنی به دختر است؛ نگاهی که او را چراغ هدایت، مایه انس و سرچشمه برکت میداند. پیامبر(ص) فرمودند: «خَیرُ أَولادِکُمُ البَناتُ، المُؤنِساتُ، المُبارَکاتُ.» بهترین فرزندان شما دخترانند؛ مایه انس، آرامش و برکت. پس نه تنها در این روز بلکه در تمام روزها، باید به تکریم آنان بپردازیم و به تربیتشان همچون مسئولیتی مقدس بنگریم؛ زیرا هر دختری که با ایمان، خرد و عزت رشد میکند، گامی بلند به سوی ساختن جهانی عادلتر، مهربانتر و الهیتر است.
الناز موسوی یکتا
پژوهشگر عرصه رسانه و دانشپژوه جامعهالزهرا(س)
نظر شما