به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از یکصد وکیل، استاد دانشگاه، امام جماعت مساجد، هنرمند و فعال اجتماعی در بریتانیا بیانیه‌ای مشترک را در حمایت از «فهد انصاری» وکیل مسلمان ایرلندی حامی فلسطین امضا کردند. امضاکنندگان این بیانیه، با محکومیت فشارهای روزافزون دولت بریتانیا بر انصاری از وی در برابر آزارهای سیاسی حمایت کرده‌اند.

فهد انصاری وکیل برجسته حقوق بشر، روز ۶ آگوست ۲۰۲۵ در یکی از بنادرِ ولز، هنگام بازگشت از تعطیلات خانوادگی، بر اساس بند ۷ قانون به‌اصطلاح مبارزه با تروریسم ۲۰۰۰ بازداشت شد. پلیس پس از بازداشت، تلفن کاری او را ضبط کرد؛ تلفنی که حاوی اطلاعات محرمانه حقوقی مربوط به موکلانش بود.

در جلسه دادگاه عالی، پلیس از توضیح علنی دلایل بازداشت فهد انصاری خودداری کرد و قرار است جلسه‌ای غیرعلنی برای ارائه اسناد محرمانه برگزار شود؛ اسنادی که نه انصاری و نه وکلایش اجازه مشاهده آن را ندارند.

در بیانیه مشترک ۱۱۷ شخصیت و نهاد مدنی آمده است: ما کارزار فزاینده آزار و فشار از سوی مقامات بریتانیایی علیه فهد انصاری را محکوم می‌کنیم؛ او صرفاً به‌دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود هدف قرار گرفته است. امضاکنندگان یادآور شده‌اند که بازداشت انصاری نخستین مورد استفاده از بند هفتِ قانون پارلمانی علیه یک وکیل در بریتانیاست و پلیس حتی درباره حضور او در مسجد، دیدگاهش نسبت به فلسطین، شرکت در اعتراضات و حتی موکلانش از او بازجویی کرده است.

نهادهای بین‌المللی و داخلی زیادی از بند ۷ به‌دلیل دامنه بسیار گسترده و نبود نظارت قضایی انتقاد کرده‌اند و تأکید داشتند که این ابزار قانونی غالباً علیه فعالان و مسلمانان به‌کار می‌رود. امضاکنندگان خواستار پایان فوری این روند و حمایت از حق فهد انصاری برای انجام آزادانه وظایف حرفه‌ای‌اش شده‌اند.

