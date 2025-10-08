به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی هنری میقات، با اشاره به فرمایشات امیر مومنان حضرت علی(ع) و خطبه های نهج البلاغه؛ از تفکر، آگاهی، عبرت گرفتن و انتخاب راه واضح و روشن بعنوان چهار شاخصه بصیرت نام برد.

وی با اشاره به اینکه در برنامه های زیارتی انسان باید به این نکات توجه داشته باشد، تاکید کرد: افرادی که این چهار شاخصه را مد نظر قرار داده و عمل نمایند از پرتگاه‌ها و پیچ های خطرناک عبور می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به وصیت نامه امام علی(ع) به امام حسن مجتبی(ع) افزود: اگر انسان سرگذشتِ گذشتگان را بخواند و درس بگیرد می تواند از آن برای موفقیت امروز خود استفاده کند. نامه نوشتن امام علی(ع) به فرزندشان را علما هم شیوه خود قرار دادند و حتی امام امت(ره) به فرزندشان حاج احمد آقا نامه نوشتند.

وی با بیان اینکه از گذشته باید برای آینده درس گرفت، اظهار داشت: فردی که از گذشته برای آینده درس بگیرد می تواند آینده خود را حفظ کند. خداوند هم در قرآن می فرماید: "سِیرُواْ فِی الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ- در زمین بگردید، سپس بنگرید، دقت کنید" از این دسته آیات، انسان باید درس گرفته و از عبرت ها پند بگیرد. برای خداوند عاقبت اندیشی اهمیت دارد و در آیات مختلف به گونه های مختلف آن را متذکر شده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در بخش دیگری از سخنان خود به فرارسیدن هفتم اکتبر سالروز حرکت دفاع گونه مردم زجر کشیده غزه و عملیات طوفان الاقصی اشاره کرد و گفت: این حرکت موجب شد که جهانیان ماهیت رژیم نامشروع و کودک کش صهیونی را بهتر شناختند و هر که توان داشت و وابسته نبود حمایت خود از مردم فلسطین و غزه و ابراز انزجار از این رژیم اشغالگر را ابراز کرد.

وی با اشاه به اینکه مقام معظم رهبری از مردم غزه و فلسطین بعنوان مظلومان مقتدر یاد کردند، افزود: امروز در دنیا قدرت برتر نظامی در اختیار آمریکا است رژیمی که از نظر ظلم، جنایت ، فساد و خودبرتربینی نیز از همگان پیشی گرفته است، ولی همین مردم مظلوم غزه این جنایتکار قدرتمند را به ستوه آورده اند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تصریح کرد: امروز اگر از آزادی‌خواهان جهان در مورد رژیم های منفور سوال شود آمریکا و رژیم صهیونی را بعنوان منفورترین رژیم ها در جهان معرفی می‌کنند.

وی با اشاره به آثار سیاسی و اجتماعی حرکت طوفان الاقصی در برانگیختن جهانیان علیه رژیم صهیونی و زنده نگاه داشتن قضیه فلسطین، تصریح کرد: قدرت طلبی و ستمگری، این رژیم را منفور و جنایاتش را برملا کرده است و فلسطینیان هم با استقامت خود مردم دنیا را علیه این رژیم برانگیختند.

