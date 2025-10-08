طوفان الاقصی، نقطه بازگشت عزت امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نخستین سالگرد عملیات تاریخی «طوفان الاقصی»، ابوآلا الولایی، دبیرکل کتائب سیدالشهدا، با صدور بیانیه‌ای ضمن تجلیل از شهدای مقاومت، این عملیات را نقطه بازگشت عزت و بیداری امت اسلامی دانست.

الولایی با اشاره به تحولات ۷ اکتبر ۲۰۲۴، تأکید کرد: طوفان الاقصی نه‌تنها معادلات نظامی و سیاسی منطقه را دگرگون ساخت، بلکه پرده از چهره واقعی رژیم‌های سازش‌گر برداشت و بار دیگر قطب‌نمای امت را به سوی قدس شریف بازگرداند.

وی افزود: شعار "کلنا فداء القدس" امروز دیگر یک شعار نیست، بلکه عهدی است که با خون شهدا در میدان نبرد بسته شده است. شهدای سرایا و همه مجاهدان محور مقاومت، با جان‌فشانی خود، مسیر آزادسازی را روشن‌تر کرده‌اند.

دبیرکل کتائب سیدالشهدا همچنین با اشاره به تلاش‌های رسانه‌ای و سیاسی برای تحریف واقعیت‌ها، تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد صدای مقاومت خاموش شود. این روز، یادآور تعهد ما به راه شهدا و ادامه مبارزه تا زوال کامل اشغالگری صهیونیستی است.

الولایی در پایان، خطاب به ملت‌های منطقه گفت: طوفان الاقصی آغاز بیداری است؛ و ما تا تحقق وعده الهی، در کنار ملت فلسطین خواهیم ایستاد.



................

پایان پیام/ ۲۱۸

