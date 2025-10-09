به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای تجلیل و تکریم از مقام سردارشهید حسن تهرانی مقدم، محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی به همراه جمعی از بانوان این حزب از این خانواده دیدار کرد.
محمدعلی امانی با اشاره به نقش و تلاشهای شهید حسن تهرانی مقدم در صنعت موشکی اظهار داشت: نتیجه و ثمره تلاشها شبانهروزی شهید تهرانی مقدم در خودکفایی کشور در صنعت موشکی، در حملات اخیر رژیم غاصب صهیونیستی به نمایش گذاشته شد.
وی افزود: نمایش اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران با پرتاب موشکهای ایران به قلب تلآویو به رخ جهانیان کشانده شد که قدرتهای جهان را وادار به اعتراف از توان نظامی جمهوری اسلامی کرد و این عزت و پیروزی نتیجه به ثمر نشستن تلاشهای شبانهروزی شهید تهرانی مقدم است.
امانی ضمن گرامیداشت شهدای امنیت و دفاعی کشور به خصوص شهدای موشکی کشور اظهار داشت: اقتدار و امنیت امروز مرهون زحمات و تلاشهای بیوقفه عزیزانی چون سردار تهرانی مقدم و سردار حاجیزاده است که ادامه دهنده راه بودند و اینگونه در مقابل حمله خصمانه رژیم غاصب صهیونیستی ایستادند و به فرموده مقام معظم رهبری، ما با موشکهایمان رژیم صهیونیستی را له کردیم.
در این محفل دوستانه سردار محمد تهرانی مقدم برادر شهید به نمایندگی از خانواده شهید تهرانی مقدم حضور داشت. وی با بیان خاطراتی از شهید و نقش شهید حسن تهرانی مقدم در خانواده و فعالیتهای والدهشان و حضور و خدمات ایشان در پشت جبهه پرداخت.
تهرانی مقدم با ذکر و یادی از مرحوم حاج حبیبالله عسگراولادی به نقش موثر حزب موتلفه اسلامی در مسیر انقلاب اسلامی اظهار داشت: بنده از نوجوانی استاد عسگراولادی را می شناختم و پای درس تفسیر سوره یوسف ایشان حضور داشتم. حقیقتا ایشان شخصیتی موثری بودند.
وی در ادامه اظهار داشت: حضور معنوی شهدا در زندگی ما وجود دارد و این موضوع برای همه ما قابل لمس است. برکت و پیروزیهای نظام جمهوری اسلامی، نتیجه حضور و یاد شهدا است؛ در دفاع مقدس دوازده روزه، نیز این حضور را شاهد بودیم و موفقیتها در عملیات شلیک موشکهای ایرانی به سمت رژیم صهیونیستی نتیجه هدایت الهی و برکت شهدا است.
تهرانی در ادامه به نقش اطلاعات و عملیات ها در این جنگ گفت: ما توانستیم مراکز و سیستمهای دشمنان را هدف قرار دهیم و ضربههای سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد کنیم. و از جمله مراکز رژیم صهیونیستی وایزمن بود که باعث اختلال در سیستمهای اطلاعاتی و امنیتی آنان شد، و آنها را از کار انداخت.
در ادامه وی به بیان نقش شهید تهرانی مقدم در صنعت موشکی و اخلاص ایشان پرداخت و گفت: ساخت موشکهای پیشرفته و موفقیتهای نظامی، که بدون کمک خارجی و در مدت زمان کوتاه، ساختن موشکهای بالستیک ۱۰ هزار کیلومتری در مقابل دشمنان خارجی، به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا، ایران را در جنگ پیروز کرد. این پیروزیها، که نتیجه هدایت الهی و اخلاص شهدا است، باعث شده است که دشمنان نتوانند در مقابل ایران کاری از پیش ببرند و موشکهای ایرانی هر جای دنیا که فتنه و توطئه باشد، به آنجا میرسند و ضربه میزنند.
وی در بخش دیگری از این دیدار به نقش و تلاشهای شهید تهرانی مقدم و دیگر دانشمندان در توسعه فناوری هستهای و موشکی اشاره کرد که این تلاشها آیندهنگری و استقلال کشور را تضمین کرده است. لذا وظیفه خانوادهها و مسئولان، از جمله مادران شهدا، در کنار هم، این است که راه شهدا را برای نسل جدید تبیین و بر ادامه مسیر و حفظ ارزشهای شهدا تأکید کنند.
برادر شهید تهرانی مقدم گفت: مکانیزمهای دشمنان، از جمله کودتا و توطئههای اقتصادی، شکستخورده است و ایران با توان موشکی و فناوری پیشرفته، در اوج است. موشکهای ایرانی، با بردهای بلند و قابلیتهای استراتژیک، هرگونه تهدید خارجی را دفع میکنند و دشمنان نتوانستهاند کاری از پیش ببرند. لذا ملت باید به توانمندیهای خود اعتماد داشته باشد.
