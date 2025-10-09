به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) – ابنا – از مشهد مقدس؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، شب گذشته در آیین افتتاحیه دهمین کنگره ملی اعتکاف که در مجتمع فرهنگی و آموزشی امام رضا(ع) مشهد برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد معنوی، اعتکاف را یکی از معجزات انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: نهضت احیای اعتکاف در ایران، نشانه زنده‌بودن ایمان در جامعه و بازگشت مردم، به‌ویژه نسل جوان، به خانه‌های خداست.

وی گفت: برگزاری چنین همایش‌هایی، به‌ویژه در جوار بارگاه منور امام رضا(ع)، از بهترین کارهای امت اسلامی است که به همت ستاد مرکزی اعتکاف و جمعی از دلسوزان فرهنگی محقق شده و این اجتماع، نماد درخشش معنویت در جامعه ایمانی ماست.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه اعتکاف، احیای یکی از سنت‌های متروک و ارزشمند صدر اسلام است، افزود: این حرکت عظیم و گسترده، بی‌تردید از برکات انقلاب اسلامی است که توانست جان‌های خسته را دوباره متوجه خانه خدا کند. امروز شاهدیم که نسل جوان و نوجوان، با اشتیاق و شوق در این عبادت جامع و پر رمز و راز شرکت می‌کنند و این امر، نویدبخش آینده‌ای روشن برای جامعه مؤمنان است.

حجت الاسلام حاج‌علی‌اکبری با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب درباره تضعیف ارتباط نسل‌ها با مساجد خاطرنشان کرد: در کنار توسعه کمی اعتکاف، باید به مسئله مهم‌تری توجه کرد و آن، تداوم ارتباط با مسجد است. مسجد تنها مکان عبادت نیست، بلکه معدن معرفت، محبت و تربیت است. اعتکاف فرصتی است برای رمزگشایی از ظرفیت‌های آشکار و پنهان خانه‌های خدا و برای درک لطیفه ربانی‌ای که در این مکان‌های نورانی نهفته است.

حاج‌علی‌اکبری تأکید کرد: مسجد را تنها با رفت‌وآمدهای معمول نمی‌توان شناخت. باید در آن اقامت کرد تا معنای حضور در خانه خدا را چشید. کار بزرگ اعتکاف همین است؛ یعنی ایجاد خاطرات معنوی شیرین در خانه خدا، پیوند عمیق میان معتکف و مسجد، و تقویت انس با آداب و روح مسجدی. در ایام اعتکاف، مؤمنان طعم حضور در ضیافت الهی را می‌چشند و درمی‌یابند که چه سفره‌ای از رحمت، معرفت و کرامت برای آنان گسترده شده است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با اشاره به آیه «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ» گفت: قرآن کریم به‌روشنی بیان می‌کند که عمران و آبادانی مسجد تنها با ایمان و عمل صالح تحقق می‌یابد. در اعتکاف، شنیدن آیات الهی، مناجات با خدا، خدمت به مؤمنان، ابراز محبت و تصمیم برای زندگی خدایی، همگی معنا و اثر ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا در خانه خدا همه چیز رنگ ربانی دارد.

او ادامه داد: اگر بخواهیم مبانی فکری جامعه را تقویت کنیم، باید از مسجد آغاز کنیم. اگر بخواهیم بنیان‌های اخلاقی و عرفانی را استوار سازیم، مسجد نقطه آغاز است. حتی اگر به دنبال سازماندهی اجتماعی مؤمنان باشیم، باز هم مسجد جایگاه نخست است. مسجد، قلب تپنده جامعه ایمانی است و بزرگ‌ترین پیام اعتکاف برای جامعه امروز ما، بازگشت دوباره به مسجد و احیای جایگاه خانه خدا است.

وی با اشاره به روایت قدسی «بیایید به خانه من، پذیرایی با من است» گفت: این روایت زیبا بیانگر میزبانی خدای متعال در مسجد است. مؤمن وقتی وارد مسجد می‌شود، در حقیقت به زیارت خدا رفته است و در اعتکاف، این میزبانی به اوج خود می‌رسد؛ زیرا معتکف می‌ماند، نه میهمانی کوتاه‌مدت، بلکه میهمان دائمی خانه خدا می‌شود.

او در ادامه با ذکر حکایتی از احمد بن نصر، یار صمیمی امام رضا(ع)، گفت: آن‌گونه که امام، با احترام و محبت به میهمان خود رفتار کرد، نماد و جلوه‌ای از میزبانی الهی است. خداوند در مسجد با بنده‌اش چنین می‌کند؛ بنده‌ای که به دعوت الهی پاسخ گفته و شب را در خانه او می‌ماند، مورد تکریم خاص میزبان قرار می‌گیرد. اعتکاف، همان میزبانی ویژه خداوند از بندگان است.

حجت الاسلام حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: در روایت امیرالمؤمنین(ع) آمده است، مردی که زیاد به مسجد رفت‌وآمد کند، هشت خصلت نصیبش می‌شود؛ یکی از آن‌ها این است که برادری خدایی برای خود می‌یابد. مسجد جای تولد برادری‌ها و خواهرانه‌های ایمانی است. جای علم و ذکر و محبت است. مسجد باید کانون معرفت و ارتباط مؤمنان باشد، نه فقط محل برگزاری نماز.

وی افزود: مساجد ما باید دوباره مأمن دانش و اخلاق شوند. علم باید از مسجد برخیزد. تازه‌ترین دانسته‌های دینی و فکری، باید ابتدا در مسجد عرضه شود. اگر می‌خواهیم جوانان و نوجوانان را در مسیر ایمان نگه داریم، باید مسجد را برای آنان جذاب و کارکردی کنیم و زمینه‌ای فراهم آوریم تا به مقام خادمی خانه خدا برسند؛ چرا که این نقطه اوج رشد و مسئولیت‌پذیری جوان مؤمن است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با اشاره به برنامه‌های ملی برای عمران و آبادانی مساجد گفت: به لطف خداوند، امروز شاهد شکل‌گیری قرارگاه ملی مساجد و قرارگاه‌های استانی هستیم. نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها، ائمه جمعه و نهادهای مردمی با هم‌افزایی در این مسیر گام برداشته‌اند تا هم کمیت اعتکاف افزایش یابد و هم کیفیت آن ارتقا پیدا کند. این حرکت بزرگ، فرصتی ارزشمند برای پیوند دوباره نسل جوان با مسجد است.

وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان کنگره و خادمان اعتکاف گفت: همه ما، از مسئولان قرارگاه ملی مساجد تا ائمه جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه، عهد کرده‌ایم که برای گسترش اعتکاف و تقویت مساجد تلاش کنیم تا جامعه‌ای مؤمن، متصل به قرآن و پویا در مسیر ایمان بسازیم.

انتهای پیام/

