  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

درخشش فیلم کوتاه فرصت وصل با موضوع اعتکاف در جشنواره بین‌المللی مسلمانان لندن

۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۹
کد خبر: 1736925
درخشش فیلم کوتاه فرصت وصل با موضوع اعتکاف در جشنواره بین‌المللی مسلمانان لندن

هنر زبان جهانی انتقال مفاهیم ناب دینی است فیلم کوتاه فرصت وصل با محوریت موضوع اعتکاف که سال گذشته در مراسم اعتکاف استان آذربایجان غربی توانست در جشنواره بین‌المللی فیلم مسلمانان لندن جایگاه برگزیده کسب کند و جلوه‌ای از معنویت این آیین را در سطح بین‌المللی به نمایش بگذارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فیلم کوتاه فرصت وصل با موضوع اعتکاف به کارگردانی امیرحسین رستم‌زاده و نویسندگی و بازیگری ابوالفضل جعفرپور موفق شد در جشنواره بین‌المللی فیلم مسلمانان لندن عنوان دومین اثر برگزیده بخش فیلم کوتاه را کسب کند.

این جشنواره در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ در لندن برگزار شد و موفقیت یادشده گامی ارزشمند در معرفی ظرفیت‌های معنوی و فرهنگی آیین اعتکاف در سطح بین‌المللی به شمار می‌آید.

اعتکاف ستاد مرکزی اعتکاف

فیلم فرصت وصل روایتی هنرمندانه از تجربه نخستین حضور یک نوجوان در مراسم اعتکاف است که در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و همزمان با برگزاری بزرگترین اعتکاف دانش‌آموزی استان آذربایجان غربی در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) ارومیه تولید شده است.

اعتکاف ستاد مرکزی اعتکاف

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha