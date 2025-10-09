به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فیلم کوتاه فرصت وصل با موضوع اعتکاف به کارگردانی امیرحسین رستمزاده و نویسندگی و بازیگری ابوالفضل جعفرپور موفق شد در جشنواره بینالمللی فیلم مسلمانان لندن عنوان دومین اثر برگزیده بخش فیلم کوتاه را کسب کند.
این جشنواره در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ در لندن برگزار شد و موفقیت یادشده گامی ارزشمند در معرفی ظرفیتهای معنوی و فرهنگی آیین اعتکاف در سطح بینالمللی به شمار میآید.
فیلم فرصت وصل روایتی هنرمندانه از تجربه نخستین حضور یک نوجوان در مراسم اعتکاف است که در بهمنماه ۱۴۰۳ و همزمان با برگزاری بزرگترین اعتکاف دانشآموزی استان آذربایجان غربی در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) ارومیه تولید شده است.
