اعتکاف، نقطه اتصال نسل جوان با امام زمان (عج) است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر امروز طی سخنانی در کنگره ملی اعتکاف که در مجتمع فرهنگی آموزشی امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار داشت: همه شما بزرگواران از آن مهمانان خاص امام هشتم(ع) هستید که حضرت در روایتی فرمودند: «بنای من این است که وقتی مهمانان خاصی دارم که به آنها علاقهمندم، پذیرایی آنها را خودم عهدهدار میشوم، به غلامان و خدام واگذار نمیکنم»؛ نسبت به موقعیت و عظمتی که از نظر مجاهدات خودتان در اقامه بالاترین و پرفضیلتترین عبادتهای خدا، مسئله اعتکاف دارید.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی بیان کرد: اعتکاف را خداوند در قرآن کریم در ردیف طواف و رکوع و سجود قرار داده است؛ گاهی در فرمایشات ائمه (ع) طرز بیانی هست که عمق جانانه بودن مطلب را حضرت در ضمن تعبیرشان مشخص میکنند.
وی اظهار کرد: در دعای ابوحمزه ثمالی، وجود مقدس امام سجاد علیهالسلام در یک جملهای به درگاه خدا عرضه میدارند که این معنا و عمق جانانه بودن مسئله اعتکاف در این تعبیر امام سجاد علیهالسلام در دعای ابوحمزه است. اولاً تعبیر از خدا به عنوان «واحد» یا «الهی یکدانه من»؛ خدا همه جا تعبیر شده در دعاها: «مغفور»، «الله»، «ربالانواع» و اقسام تعبیر شده. اما این تعبیر امام سجاد علیهالسلام که به درگاه خدا عرضه میدارند: «الهی یکدانه من»، این در نظر انسان مجسم میکند آن وابستگی به تمام معنا و آن ارتباط قطعی انسان را به خدا که «یکدانه» انسان، خداست. او «یکدانهای» است که از لحظه ولادت تا لحظه مرگ همراه انسان است و در لحظه مرگی که همهچیز از آدم جدا میشود، خدا از آدم جدا نمیشود. خدا با انسان است.
آیتالله علم الهدی ادامه داد: اگر ما توانستیم «یکدانه بودن» خدا را به عنوان نقطه وابستگی خودمان در زندگی حفظ کنیم، چقدر سعادتمند خواهیم بود.
وی افزود: مرحلهای در دعا که «یا من عکف الهمم علی بابه» است، همت منِ معتکف بر توست؛ یعنی آن اهتمامی که من در همه حرکات، در همه رفتارها، در همه برنامهها، در همه قیامها و مجاهدات خودم دارم، همه را بستهام به تو، خدا. یعنی دیگر همت من در غیر تو، خدا مصرف ندارد، مرده است. «عکف همتی» یعنی بسته شده به تو، خدا. تمام همت من و همه بر تو، پروردگار، تمام همت من تعلق گرفته است.
عضو مجلس خبرگان رهبری ابراز کرد: در حقیقت اگر بخواهیم ترسیمی از اعتکاف داشته باشیم، این فرمایش امام سجاد (ع) تصویر و ترسیم وجدانی خاصی برای ما نسبت به مسئله اعتکاف مشخص میکند.
آیتالله علم الهدی گفت: یک برنامه اعتکافی که یک عزیز نوجوان یا یک جوان میآید با آن احساسات و با آن شور فطرت دستنخورده سالم خودش، در ظرف دو سه روز از همهچیز جدا میشود و به خدا وصل میشود؛ آن ارتباطی که او پیدا میکند، آن وابستگی او به خدا که این وابستگی تمام زندگی او را رقم میزند. این چقدر مسئله مهمی است.
وی با بیان اینکه رهبری فرمودند «اعتکافی که جوانها میروند، دلالت میکند بر اینکه جوانان وابستگی به خدا دارند، وابستگی به دین دارند»، گفت: این را مقام معظم رهبری شاهد فرمایشاتشان گرفتند، که جریان اعتکاف را میتوان از جمله معیارهای سنجش فضای معنوی جامعه دانست.
امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه بهتر است در این جلساتی که انجام میگیرد، یک مقدار مسائل آسیبشناسی نیز شود، افزود: عظمت اعتکاف، اهمیت اعتکاف، جو محبوبش یا نقطه توسعه و ترویج آن نقاط مثبت و درست قضیه است اما آسیبشناسی نیز نیاز است هرساله صورت پذیرد.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی اظهار کرد: ما در مسئله شرکت جوانان و نوجوانان در اعتکاف، برنامهای که الآن داریم، این برنامه درستی نیست که به یک نوجوان بگوییم بیا و خرج خودت را این دو سه روزه بده و در مسجد معتکف شو.
وی مطرح کرد: باید فکری برای جوانان و نوجوانانی کنیم که جزو خانوادههای کم برخوردار جامعه هستند ولی دلشان میخواهد در برنامه اعتکاف حضور پیدا کنند؛ لازم است تا خیرین در اعتکافهای دانشجویی و دانشآموزی کمک کنند و این سبب شود تا جوانان بیشتری در برنامه معنوی اعتکاف حضور یابند.
آیتالله علم الهدی تأکید کرد: یک برنامهریزی بشود در هر استانی و در هر شهری، نسبت به وضعیت خاصی که مراکز آموزشی دارد و نقاطی که قشر آسیبپذیر دارد، هزینه اعتکاف از خیرات و مبرات پرداخته بشود تا اینها بتوانند با یک وضعیت وسیعتر و گسترشیافتهتری در اعتکاف شرکت کنند.
وی در پایان از تلاشهای خادمان اعتکاف در سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: امیدوارم تلاشها و خدمات شما مورد پسند و خوشنودی حضرت ولیعصر (ع) قرار گیرد؛ چراکه اعتکاف یک ابزاریست تا جوانان و نوجوانان به خیل سربازان و ارادتمندان امام زمان (عج) بپیوندند.
